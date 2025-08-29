БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Проверяват техническата изправност на АТВ-то от...
Чете се за: 01:40 мин.
Президентът Румен Радев подписа назначението на Мирослав...
Чете се за: 01:10 мин.
Да живееш в глад: Разтърсващи свидетелства от Газа
Чете се за: 07:15 мин.
Никола Николов - Паскал сам е поискал бързото му...
Чете се за: 01:15 мин.
86-годишна жена почина, а двама полицаи са обгазени при...
Чете се за: 00:50 мин.

Турция забрани на израелски кораби и самолети да навлизат на нейна територия

Диана Симеонова
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Заради продължаващата война в Газа

Турция - Меджлис - парламент
Снимка: БТА
Турция е забранила влизането на израелски кораби в нейните пристанища и е наложила ограничения на израелски самолети да преминават през турското въздушно пространство.

Турски кораби също така няма да посещават израелски пристанища. Това съобщи турският министър на външните работи Хакан Фидан в парламента, без да даде повече подробности. Коментарите му изглежда обобщават мерки, вече предприети от Турция, във връзка с войната на Израел в Газа.

Турция критикува остро офанзивата на Израел в анклава и го обвинява в извършване на геноцид - обвинение, което Израел отрича. Анкара прекрати всякаква търговия с Израел и призова другите държави също да спрат подкрепата си. Израелското правителство не е коментирало съобщението.


#Турция #Израел #търговия

Още от: Балкани

Сърбия ще се бори с инфлацията чрез въвеждане на таван на надценките и лихвените проценти
Сърбия ще се бори с инфлацията чрез въвеждане на таван на надценките и лихвените проценти
Сблъсъци в Нови Сад: Студенти блокират Философския факултет Сблъсъци в Нови Сад: Студенти блокират Философския факултет
Чете се за: 00:42 мин.
Пуснаха движението по нов мост в Митровица Пуснаха движението по нов мост в Митровица
Чете се за: 00:47 мин.
Братята Тейт правят подземен комплекс за 3,9 млн. долара в Букурещ Братята Тейт правят подземен комплекс за 3,9 млн. долара в Букурещ
Чете се за: 02:07 мин.
Турският министър на транспорта е глобен заради превишена скорост на нова магистрала, карал с 225 км/ч Турският министър на транспорта е глобен заради превишена скорост на нова магистрала, карал с 225 км/ч
Чете се за: 00:50 мин.
В Черна гора откриха плантация с марихуана с над 13 000 корена В Черна гора откриха плантация с марихуана с над 13 000 корена
Чете се за: 01:42 мин.

Само една пета от водопроводите у нас са в добро състояние
Само една пета от водопроводите у нас са в добро състояние
Чете се за: 05:52 мин.
У нас
Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг Проверяват техническата изправност на АТВ-то от катастрофата в Слънчев бряг
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
"Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват "Беше страшничко, раздруса се здраво": Пътниците от дерайлиралия влак от Бургас за София разказват
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Ден на траур в Киев: Военните министри на ЕС обсъдиха гаранциите за сигурност на Украйна Ден на траур в Киев: Военните министри на ЕС обсъдиха гаранциите за сигурност на Украйна
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Назначена е проверка на дома в село Огнен, в който след пожар...
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Разраства се пожарът в Национален парк "Рила"
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Хронология на една екстрадиция или как Паскал - "кралят на...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Израел обяви град Газа за опасна бойна зона
Чете се за: 01:32 мин.
По света
