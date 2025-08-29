Турция забрани на израелски кораби и самолети да навлизат на нейна територия

Турция е забранила влизането на израелски кораби в нейните пристанища и е наложила ограничения на израелски самолети да преминават през турското въздушно пространство.

Турски кораби също така няма да посещават израелски пристанища. Това съобщи турският министър на външните работи Хакан Фидан в парламента, без да даде повече подробности. Коментарите му изглежда обобщават мерки, вече предприети от Турция, във връзка с войната на Израел в Газа.

Турция критикува остро офанзивата на Израел в анклава и го обвинява в извършване на геноцид - обвинение, което Израел отрича. Анкара прекрати всякаква търговия с Израел и призова другите държави също да спрат подкрепата си. Израелското правителство не е коментирало съобщението.





