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Удължителният бюджет – ковид добавката за пенсионерите остава, намалява се партиийната субсидия

Николай Минков от Николай Минков
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Снимка: БТА
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Ковид добавката в пенсиите ще продължи да се индексира и след 1 юли. За новите пенсии обаче няма да бъде включвана след тази дата. Това решиха депутатите при промените на удължителния бюджет. Няма да се тегли нов дълг на този етап, а субсидиите на партиите се намаляват със задна дата.

Три часа и половина продължи дебатът, преминал при високо политическо напрежение. Според управляващите 25 млн. евро е икономическият ефект от отпадане на ковид добавката за новите пенсии и още 3 млн. от намаляване на партийната субсидия на 3 евро за глас от 30 април със задна дата.

Мнозинството се отказа от текста, даващ възможност на кабинета да тегли 3,8 млрд. нов дълг с аргумента, че такива предложения трябва да бъде внесени от Министерството на финансите през МС.

Още в началото на дебата от "Прогресивна България" се отказаха от премахване на ковид добавката.

Константин Проданов, председател на временната бюджетна комисия: "Съобразяваме се с чувствителността по тази тема, както и на база на допълнителните финансови анализи, които направихме, и оставяме в текущия си вариант осъвременяването на ковид добавката за текущите пенсии."

Асен Василев от ПП поиска мнозинството да запази ковид добавката и за новите пенсии, като изчисли, че актуализирани пенсиите ще бъдат под линията на бедност.

Асен Василев, председател на ПП: След актуализацията от 1 юли минималната пенсия ще бъде 347 евро, а линията за бедност е 390 веро. 43 евро са 25 хляба. Другата част обаче, която разделя пенсионерите на две групи - до 1 юли 2026 г. и след 1 юли, я оставят, това е грешно. Оттеглете и тази част."

Управляващите не се съгласиха.

Константин Проданов, председател на временната бюджетна комисия: "Кой е виновен за това безобразие", ако мога да цитирам един авторитет. Нашата идея е да правим всички видове социално подпомагане през социалната система таргетирано."

Споровете с опозицията продължиха.

Цончо Ганев, "Възраждане": "Вашето мнозинство посегна на пенсионерите. След дъжд качулка е в момента, от страх го правите да оттегляте някакви решения."

От ДПС поискаха компенсации и за новите пенсионери, които няма да получават ковид добавката, а от "Демократична България" разкритикуваха цялостната философия на промените.

Айтен Сабри, ДПС: "Трябва да измислим може би механизми, които да бъдат в подкрепа на сегашните пенсионери, които сега ще се пенсионират, за да не бъдат ощетени по някакъв начин."

Мартин Димитров, ДБ: "Някой от вас видя ли сериозен план за реформи - кога ще спрете източването, кога ще спрете кражбите, кога ще спрете съмнителните обществени поръчки, кога ще затегнете тази кранчета."

От ГЕРБ призоваха дебатът да бъде прекратен, с аргумента, че предстои обсъждане на новия бюджет.

Владислав Горанов, ГЕРБ-СДС: "Нямаше да има такъв безсмислен дебат, казвам безсмислен, защото няма нито едно решение от тази дебат, ако бяхме минали само с темата за минималната пенсия. За съжаление на вас се пада ангажиментът за преструктуриране на бюджета. Слушах преди малко Асен Василев, не съм оптимист, че той ще ви помогне в това решение, защото той е част от проблема."

Парламентът прие промени в Закона за водите, от които зависят последните плащания от ПВУ. Различни тарифи за вода за бита и бизнеса и нови показатели за качество и ефективност на ВиК услугите. За битови потребители вече ще се смятат освен домакинствата, но и детски ясли, детски градини, училища, лечебни заведения, храмове, които потребяват до 25 куб. м вода на месец, приеха депутатите.

#удължителен бюджет #Ковид добавка #партийна субсидия #дебат #промени #новини в Метрото

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