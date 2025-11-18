БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Румен Спецов освободи председателя на УС на...
Чете се за: 00:45 мин.

Уембаняма е аут от паркета за неопределено време

от БНТ
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Джа Морант и Янис Антетокумпо също ще отсъстват от корта в следващите седмици.

пореден силен мач виктор уембаняма французинът изведе сан антонио отново успеха
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Звездата на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма е диагностициран с разтежение на левия прасец и е аут за неопределено време, съобщиха от пресслужбата на тексасци.

Според журналистите отвъд Океана Шамс Чарания и Майкъл Райт, французинът се очаква да пропусне следващите 2-3 седмици. Центърът мина ядрено-магнитен резонанс в неделя, когато пропусна победата над Сакраменто Кингс.

Иначе мачът, в който той пострада, беше срещу Голдън Стейт Уориърс, когато приключи с 26 точки, 12 борби, 4 асистенции и 3 чадъра при поражението със 108:109.

Гардът на Мемфис Гризлис Джа Морант пък е с разтежение на десния прасец, което го вади от игра за поне още две седмици. Той не е играл от петък, когато тимът от Тенеси се изправи срещу Кливланд Кавалиърс. Травмата му е от двубоя с Ню Йорк Никс на 11 ноември.

Тази нощ пък тежкото крило на Милуоки Бъкс Янис Антетокумпо напусна преждевременно паркета при поражението от Кливланд. Гъркът има разтежение в областта на слабините. Все още не е ясно колко ще отсъства звездата на Бъкс, който е на 57 точки от това да се превърне в 42-ия баскетболист в историята с поне 21 000 пункта в кариерата.

