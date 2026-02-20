БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Украйна ще бойкотира откриването на Паралимпийските игри в Милано/Кортина

Спорт
Украинските спортисти ще участват в самите състезания между 6 и 15 март.

Украинските състезатели ще бойкотират церемонията по откриването на Зимните паралимпийски игри в Милано/Кортина на 6 март във Верона. Това съобщи Националният паралимпийски комитет на страната. Причината е решението на международна федерация да предостави общо 10 квоти на руски и беларуски атлети, които ще се състезават под националните си флагове.

Решението предизвика политическа буря на фона на продължаващата вече четири години война в Украйна. От Киев определиха хода като „циничен“ и изразиха възмущение, че спортисти от държави, които според тях водят „ужасяваща военна агресия“, ще получат възможност да участват в Игрите, без да са преминали стандартния квалификационен процес.

„Общността на украинските паралимпийци и Националният паралимпийски комитет на Украйна са възмутени от циничното решение на IPC да предостави двустранни квоти на Русия и Беларус“, се казва в официалната позиция.

Украинската страна настоява националният ѝ флаг да не бъде използван по време на церемонията по откриването.

Украинските спортисти ще участват в самите състезания между 6 и 15 март, потвърди спортният министър Матвий Бидний. По думите му, бойкотът е насочен конкретно към церемонията по откриването като форма на протест, а не към спортната надпревара.

Русия ще има по две квоти в параалпийските ски, параскитичането и парасноуборда, докато Беларус получава четири места в параскитичането.

Москва, която е изключена от голяма част от международните спортни форуми след началото на войната, твърди, че смесването на спорт и политика е неправилно и че санкционирането на спортисти с увреждания е обидно и несправедливо.

Скандалът се разгаря и на индивидуално ниво. Украинският скелетонист Владислав Гераскевич бе дисквалифициран от Зимните игри, след като се появи с каска, посветена на загиналите украински спортисти. „Много е обидно да си допускат хора, които подкрепят тази война, да бъдат част от Игрите и да носят своя флаг — под същия флаг се убиват украинци“, заяви той пред Reuters.

Настоящият бойкот напомня за 2014 г., когато Украйна изпрати само един от 23-ма спортисти на церемонията по откриването на Паралимпиадата в Сочи в знак на протест срещу анексирането на Крим.

Случаят отново поставя болезнения въпрос къде минава границата между спорта и политиката. Международните спортни организации често настояват, че спортът трябва да обединява, а не да разделя. Но когато войната продължава, а жертвите се увеличават, подобни решения неизбежно се възприемат като политически актове.

За Украйна участието в състезанията е въпрос на достойнство и устойчивост. Бойкотът на церемонията обаче е ясно послание: че символите — флагът, химнът, присъствието на официални делегации — имат значение. И че в контекста на война те не могат да бъдат разглеждани като неутрални.

Предстоящите Игри в Милано/Кортина ще бъдат не само спортно събитие, но и тест за способността на международната спортна общност да балансира между универсалните ценности на спорта и суровата реалност на геополитическите конфликти.

