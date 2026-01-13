БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нова блокада: Гръцките фермери спряха движението през...
Чете се за: 00:50 мин.
Най-студеното утро от началото на зимата отчитат от НИМХ...
Чете се за: 00:57 мин.
Президентът Румен Радев обяви кога връчва втория мандат
Чете се за: 00:37 мин.

Унгарец детронира Гаел Монфис в Окланд

Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Французинът не успя да защити титлата си, спечелена преди година.

унгарец детронира гаел монфис окланд
Гаел Монфис отпадна още на старта в Окланд. На новозеландска територия защитаващият титлата си загуби още в първия кръг след 7:5, 3:6, 4:6 срещу Фабиан Марожан.

Така 39-годишният тенисист не успя да повтори упражнението на своята съпруга – Елина Свитолина, която спечели турнира при жените само преди три дни в новозеландския град.

Французинът спечели титлата в Окланд през 2025 година и се пошегува със съпругата си Елина преди финала й в неделя, че е време и тя да спечели този турнир. Свитолина и Монфис са един от малкото съпрузи, които са държали титли на сингъл от ATP и WTA в един и същи турнир едновременно.

Монфис започна силно в първия си турнир от септември, като спечели първия сет с брейк в 11-ия гейм. Той пласира 10 аса в мача. Монфис загуби първия си сервис гейм във втория сет и загуби сета с 3:6.

Унгарецът постигна решаващия пробив при 5:4 и удържа, за да спечели мача точно след два часа игра.

Винаги е специално да играеш срещу Гаел. Той е легенда и страхотен играч“, каза Марожан след победата си.

