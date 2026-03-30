В Израел приеха закон за повторното въвеждане на смъртно наказание за терористи

Израелският парламент прие закон, който превръща смъртното наказание в присъда по подразбиране за палестинци, осъдени във военен съд за смъртоносни нападения.

Критиците определят този ход като дискриминационен, тъй като законодателството практически ще се прилага само за палестинци.

Мярката предвижда екзекуция чрез обесване в рамките на 90 дни от произнасяне на присъдата. Допуска се отлагане, но без право на помилване и възможност за налагане на доживотен затвор вместо смъртно наказание.

Израел премахна смъртното наказание за убийство през 1954 г. Единственият човек, екзекутиран някога в Израел след граждански процес е Адолф Айхман, архитект на нацисткия Холокост.

Палестинският президент Махмуд Абас заклейми закона като нарушение на международното право и го определи като "обречен опит за сплашване на палестинците".

Законопроектът е внесен от партията „Оцма Йехудит“ (Еврейска сила) на крайнодесния министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир.

Общо 62 от 120 депутати в Кнесета подкрепиха законопроекта на финалното гласуване днес, включително министър-председателят Бенямин Нетаняху. Общо 48 депутати гласуваха против, а останалите се въздържаха или не присъстваха на гласуването.

Франс прес съобщи, че израелска неправителствена организация за защита на човешките права тази вечер е подала жалба до Върховния съд на Израел с цел оспорване на закона, предвиждащ „смъртно наказание за терористи“, само няколко минути след приемането му от Кнесета.

В неделя министрите на външните работи на Германия, Франция, Италия и Великобритания призоваваха израелските депутати да отхвърлят законопроекта, предаде Ройтерс. Съветът на Европа също призова Израел да се откаже от законопроекта.