Гюров и Зеленски подписаха в Киев 10-годишно споразумение...
Чете се за: 05:07 мин.
България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA...
Чете се за: 04:47 мин.
Зеленски: Готови сме за примирие по време на Великден
Чете се за: 05:30 мин.
Златна Ева Брезалиева на бухалки на Световната купа в...
Чете се за: 00:45 мин.
Андрей Гюров е на посещение в Украйна с правителствена...
Чете се за: 00:45 мин.

В Израел приеха закон за повторното въвеждане на смъртно наказание за терористи

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Палестинският президент Махмуд Абас определели закона като "обречен опит за сплашване на палестинците".

Израелският парламент прие закон, който превръща смъртното наказание в присъда по подразбиране за палестинци, осъдени във военен съд за смъртоносни нападения.

Критиците определят този ход като дискриминационен, тъй като законодателството практически ще се прилага само за палестинци.

Мярката предвижда екзекуция чрез обесване в рамките на 90 дни от произнасяне на присъдата. Допуска се отлагане, но без право на помилване и възможност за налагане на доживотен затвор вместо смъртно наказание.

Израел премахна смъртното наказание за убийство през 1954 г. Единственият човек, екзекутиран някога в Израел след граждански процес е Адолф Айхман, архитект на нацисткия Холокост.

Палестинският президент Махмуд Абас заклейми закона като нарушение на международното право и го определи като "обречен опит за сплашване на палестинците".

Законопроектът е внесен от партията „Оцма Йехудит“ (Еврейска сила) на крайнодесния министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир.

Общо 62 от 120 депутати в Кнесета подкрепиха законопроекта на финалното гласуване днес, включително министър-председателят Бенямин Нетаняху. Общо 48 депутати гласуваха против, а останалите се въздържаха или не присъстваха на гласуването.

Франс прес съобщи, че израелска неправителствена организация за защита на човешките права тази вечер е подала жалба до Върховния съд на Израел с цел оспорване на закона, предвиждащ „смъртно наказание за терористи“, само няколко минути след приемането му от Кнесета.

В неделя министрите на външните работи на Германия, Франция, Италия и Великобритания призоваваха израелските депутати да отхвърлят законопроекта, предаде Ройтерс. Съветът на Европа също призова Израел да се откаже от законопроекта.

България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA Series 2026
1
България отпътува с трофея от Джакарта на турнира FIFA Series 2026
Наско Сираков: Работим за привличането на сериозен стратегически инвеститор
2
Наско Сираков: Работим за привличането на сериозен стратегически...
Руски петрол за Куба - Тръмп пропуска един танкер, който ще пристигне днес
3
Руски петрол за Куба - Тръмп пропуска един танкер, който ще...
Аферата "Хасърджиев": Внасят обвинение за поставяне под риск от заразяване на хора с ХИВ и венерически болести
4
Аферата "Хасърджиев": Внасят обвинение за поставяне под...
Язовир "Александър Стамболийски" достигна критични нива, очаква се тази нощ да прелее
5
Язовир "Александър Стамболийски" достигна критични нива,...
Задържаха шофьор с над 2,8 промила алкохол след катастрофа в Бургас
6
Задържаха шофьор с над 2,8 промила алкохол след катастрофа в Бургас

Най-четени

Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
1
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
2
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
3
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у дома
4
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у...
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите
5
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на...
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на Мариана Векилска
6
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на...

Още от: Близък изток

Българският патриарх Даниил разговаря с Йерусалимския патриарх Теофил III
Българският патриарх Даниил разговаря с Йерусалимския патриарх Теофил III
Косово ще изпрати свои войски в Газа в рамките на Съвета за мир Косово ще изпрати свои войски в Газа в рамките на Съвета за мир
Чете се за: 01:00 мин.
Тръмп иска иранския петрол Тръмп иска иранския петрол
Чете се за: 06:35 мин.
Ескалация в Южен Ливан: Израел разширява буферната зона, нанася удари в Каспийско море Ескалация в Южен Ливан: Израел разширява буферната зона, нанася удари в Каспийско море
Чете се за: 01:10 мин.
Конфликтът в Близкия изток: Тръмп не изключва сухопътна операция Конфликтът в Близкия изток: Тръмп не изключва сухопътна операция
Чете се за: 03:52 мин.
Офанзивата в Израел и Ливан: Нетаняху нареди разширяване на буферната зона по границата Офанзивата в Израел и Ливан: Нетаняху нареди разширяване на буферната зона по границата
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Гюров и Зеленски подписаха в Киев 10-годишно споразумение за сигурност между България и Украйна
Гюров и Зеленски подписаха в Киев 10-годишно споразумение за...
Чете се за: 05:07 мин.
По света
Парламентът ще заседава извънредно на 1 април Парламентът ще заседава извънредно на 1 април
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Обвинения към градския прокурор на София, че е пътувала в една кола с Петьо Петров - Еврото Обвинения към градския прокурор на София, че е пътувала в една кола с Петьо Петров - Еврото
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Оставиха в ареста 22-годишния Християн Симеонов, обвинен в опит за убийство на полицай и баща му Оставиха в ареста 22-годишния Християн Симеонов, обвинен в опит за убийство на полицай и баща му
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Със 17 обвинения групата на Станимир Хасърджиев отива на съд
Чете се за: 05:45 мин.
У нас
Заради нарушения на изборните правила: Образувани са 181 досъдебни...
Чете се за: 03:30 мин.
Общество
Язовир "Александър Стамболийски" достигна критични нива,...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
ЕК отпуска 7,4 млн. евро от резерва за земеделските стопани в България
Чете се за: 02:17 мин.
По света
