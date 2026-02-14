В Рио де Жанейро започна традиционният карнавал (СНИМКИ)

Кметът на Рио де Жанейро връчи ключа от бразилския град на крал Момо, с което в петък даде начало на петдневното символично управление на карнавалния монарх, предаде Асошиейтед прес.

До сряда Момо е начело на веселието, танците и парадите. Неговото царуване над метрополиса в южноамериканската страна символизира обръщането на обществото с главата надолу по време на традиционния карнавал.

Тази година за Момо е избран 30-годишният Данило Виейра, роден в Рио де Жанейро, който ще отговаря за празненствата. През 2024 г. кметът на Рио де Жанейро Едуардо Паеш издаде указ, с който церемонията по връчването на ключа се превърна в ежегодно официално събитие.

Кметството на Рио очаква около шест милиона души да участват в шумните улични партита, където групи от музиканти, танцьори, перкусионисти и артисти на кокили привличат хиляди, като повечето от тях са оскъдно облечени и покрити с блестящи украшения.

Много местни жители и чужденци се отправят към прочутия Самбодром в Рио по време на карнавала, където школи по самба дефилират, като подготовката им е продължила месеци. Те са съпроводени от големи платформи, а участниците са облечени в изработени с много внимание костюми. Съдии оценяват представянията и накрая ще обявят победителя.

Карнавалът в Рио е най-известен, но празникът е национално събитие. Школите по самба в най-голямата тропическа гора в света също подготвят паради, а тържествата в колоритния град Олинда започнаха още в четвъртък.

снимки: БТА

Властите и органите на реда заявиха, че е в ход специална операция с участието на около 1100 агенти. Екипите ще наблюдават улични партита от началото до края, когато рискът от кражби нараства. Екипи, специализирани в борбата с насилието срещу жени, също ще бъдат на ключови места, съобщиха от кметството на Рио де Жанейро.