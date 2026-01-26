БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Грипна епидемия в Пловдив, учениците ще учат онлайн от сряда
Президентът Илияна Йотова започва срещите си по...
Учениците във Варна се връщат в клас, отмениха грипната...
Трагедия: Две малки момиченца загинаха при пожар във...
ЗАПАЗЕНИ

В Русия избраха Симеон Николов за най-добър разпределител

Спорт
19-годишният състезател на Локомотив (Новосибирск) спечели убедително анкетата с 55 процента от вота.

симеон николов локомотив новосибирск трудна победа руската суперлига
Българският волейболист Симеон Николов бе избран за най-добър разпределител от феновете в Русия след гласуване за първия полусезон на местната Суперлига. 19-годишният състезател на Локомотив (Новосибирск) спечели убедително анкетата с 55 процента от вота на привържениците.

Николов остави зад себе си Константин Абаев от Зенит Казан, който събра 23 процента от гласовете, както и Роман Порошин от Белогорие с 10 процента подкрепа.

Фенското гласуване за най-добрите играчи по постове се проведе в периода 21–25 януари чрез официалния канал на шампионата в Telegram.

Следващата стъпка е изборът на окончателния състав на Символичния отбор на руската Суперлига, който ще бъде определен от треньорите между 26 и 29 януари. Идеалната селекция за първия полусезон ще бъде официално обявена на 30 януари.

#ВК Локомотив Новосибирск #симеон николов

