В Русия избраха Симеон Николов за най-добър разпределител

Българският волейболист Симеон Николов бе избран за най-добър разпределител от феновете в Русия след гласуване за първия полусезон на местната Суперлига. 19-годишният състезател на Локомотив (Новосибирск) спечели убедително анкетата с 55 процента от вота на привържениците.

Николов остави зад себе си Константин Абаев от Зенит Казан, който събра 23 процента от гласовете, както и Роман Порошин от Белогорие с 10 процента подкрепа.

Фенското гласуване за най-добрите играчи по постове се проведе в периода 21–25 януари чрез официалния канал на шампионата в Telegram.

Следващата стъпка е изборът на окончателния състав на Символичния отбор на руската Суперлига, който ще бъде определен от треньорите между 26 и 29 януари. Идеалната селекция за първия полусезон ще бъде официално обявена на 30 януари.