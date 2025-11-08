В село Ахматово няма поща – жителите ще обменят левове в евро в съседната Поповица. В закона за приемане на еврото и с решение на Министерския съвет е определено, че в населените места, където няма банкови офиси, обменът на парични средства ще се извършва в пощенските станции. В България обаче има села, в които дори пощенски станции няма.

Такъв е случаят в садовското село Ахматово, където живеят около 350 души. Помещението, което се използва за пенсионерски клуб, служи и като място, където пощенската служителка идва само два пъти седмично за по няколко часа. При избори същата стая се използва и като секция за гласуване.

Жителите на Ахматово се притесняват, че няма да имат възможност да обменят спестяванията си на място.

„Нямам идея как ще се случи. Казват, че ще е в пощите, но тук няма условия – трябва да има охрана, каси, а няма нищо“, казва Георги Петров, жител на селото.

Подобна е ситуацията в още около 20 села в Пловдивска област. Там има само пощенски агенции – обикновено разположени в обществени сгради като кметството – но не и истински пощенски станции.

„С решение на Министерския съвет от 2024 г. беше определено обмяната на левове в евро да става в пощенските станции, защото в агенциите няма постоянно присъствие и охрана“, обясни Елена Кабакова от „Български пощи“.

Затова жителите на Ахматово ще трябва да обменят парите си в най-близката пощенска станция – в село Поповица, на около четири километра.

„Ще си търсят превоз, аз им помагам, карам ги и до аптеката, защото и такава няма“, разказва Евгени Сахатчиев. „Каруцата ще я впрегна и ще ходя до Поповица да си сменям парите“, шегува се Борис Димитров.

Кметът на селото Йордан Йорданов вече уведомява жителите за организацията и обещава съдействие.

„Ще търсим начин да осигурим транспорт в определени дни, за да могат хората да отидат и да обменят парите си в пощенския клон в Поповица“, заяви той.

От „Български пощи“ напомнят, че в пощенските станции ще може да се обменят суми до 1000 лева без предварителни документи, а до 10 000 лева – със заявка.