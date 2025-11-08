БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

В село Ахматово няма поща – жителите ще обменят левове в евро в съседната Поповица

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нели Ангелова
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Запази

Хората се притесняват, че ще трябва да пътуват няколко километра, за да обменят спестяванията си

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В село Ахматово няма поща – жителите ще обменят левове в евро в съседната Поповица. В закона за приемане на еврото и с решение на Министерския съвет е определено, че в населените места, където няма банкови офиси, обменът на парични средства ще се извършва в пощенските станции. В България обаче има села, в които дори пощенски станции няма.

Такъв е случаят в садовското село Ахматово, където живеят около 350 души. Помещението, което се използва за пенсионерски клуб, служи и като място, където пощенската служителка идва само два пъти седмично за по няколко часа. При избори същата стая се използва и като секция за гласуване.

Жителите на Ахматово се притесняват, че няма да имат възможност да обменят спестяванията си на място.

„Нямам идея как ще се случи. Казват, че ще е в пощите, но тук няма условия – трябва да има охрана, каси, а няма нищо“, казва Георги Петров, жител на селото.

Подобна е ситуацията в още около 20 села в Пловдивска област. Там има само пощенски агенции – обикновено разположени в обществени сгради като кметството – но не и истински пощенски станции.

„С решение на Министерския съвет от 2024 г. беше определено обмяната на левове в евро да става в пощенските станции, защото в агенциите няма постоянно присъствие и охрана“, обясни Елена Кабакова от „Български пощи“.

Затова жителите на Ахматово ще трябва да обменят парите си в най-близката пощенска станция – в село Поповица, на около четири километра.

„Ще си търсят превоз, аз им помагам, карам ги и до аптеката, защото и такава няма“, разказва Евгени Сахатчиев.

„Каруцата ще я впрегна и ще ходя до Поповица да си сменям парите“, шегува се Борис Димитров.

Кметът на селото Йордан Йорданов вече уведомява жителите за организацията и обещава съдействие.

„Ще търсим начин да осигурим транспорт в определени дни, за да могат хората да отидат и да обменят парите си в пощенския клон в Поповица“, заяви той.

От „Български пощи“ напомнят, че в пощенските станции ще може да се обменят суми до 1000 лева без предварителни документи, а до 10 000 лева – със заявка.

#Ахаматово #пощи

Последвайте ни

ТОП 24

Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
1
Президентът Румен Радев с призив за освобождаването на Никола Саркози
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния архитект Богдана Панайотова
2
Кметът на София Васил Терзиев е отнел правомощията на главния...
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ от държавата
3
"Живее ми се, но МЗ ги няма" - борба за живот без помощ...
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и бичуване с метален кабел
4
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и...
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава гражданско движение
5
"Ще ни обединява доброто": Бащата на Сияна създава...
Даниел Митов: Имаме най-голям брой полицаи на глава от населението - това го говорят хора, които си нямат идея
6
Даниел Митов: Имаме най-голям брой полицаи на глава от населението...

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
5
Моторист и жена загинаха при катастрофи в Пловдивско и Великотърновско
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
6
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...

Още от: Регионални

След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
Преди мача Левски - ЦСКА: 2000 полицаи следят за реда по време на дербито Преди мача Левски - ЦСКА: 2000 полицаи следят за реда по време на дербито
Чете се за: 00:35 мин.
Днес и утре няма да се движи метрото по линия 3 Днес и утре няма да се движи метрото по линия 3
Чете се за: 00:32 мин.
Продължава издирването на 20-годишната Стефани Продължава издирването на 20-годишната Стефани
Чете се за: 01:00 мин.
Линия 3 на метрото спира за 24 часа Линия 3 на метрото спира за 24 часа
Чете се за: 00:32 мин.
За 4 от 7 проблемни зони в София все още няма решение за боклука За 4 от 7 проблемни зони в София все още няма решение за боклука
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

Продължава издирването на 20-годишната Стефани
Продължава издирването на 20-годишната Стефани
Чете се за: 01:00 мин.
Регионални
След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков След като камък уцели предно стъкло на кола - извънредно започват укрепване на пътя София - Самоков
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Празнуваме Архангеловден! Празнуваме Архангеловден!
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Облаци, мъгли и валежи през съботния ден Облаци, мъгли и валежи през съботния ден
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Тръмп изключи Унгария от санкциите срещу руския петрол и газ
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Русия струпва войски край Вовчанск
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Време е за Вечното дерби – най-горещият мач на сезона
Чете се за: 00:55 мин.
Деца
В село Ахматово няма поща – жителите ще обменят левове в евро...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ