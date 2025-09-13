Валентина Георгиева се класира за финала на прескок на Световната купа в Париж

Двукратната европейска вицешампионка Валентина Георгиева се класира за финала на прескок на Световната купа по спортна гимнастика във френската столица Париж.

Българката получи в квалификациите оценка от 13.633 точки, която й отреди трета позиция. Финалът е в неделя.

Германката Карина Шьонмайер е с най-висока оценка в пресявките - 14.133 точки.

Валентина Георгиева участва и в квалификациите на греда и получи оценка от 11.966 точки, но състезанието продължава и все още не е ясно дали тя ще бъде сред финалистките.

Възпитаничката на Филип Янев е единствената българска представителка на Световната купа в Париж.