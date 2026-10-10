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Вашингтон нанесе първо поражение на Рейнджърс в НХЛ

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Спорт
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Четири победи в първите пет мача за Кепитълс от началото на сезона.

вашингтон нанесе първо поражение рейнджърс нхл
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Буун Дженър вкара гола, с който неговият тим Вашингтон Кепитълс излезе напред в резултата във втората третина, а в крайна сметка и се поздравиха с победа с 3:1 над Ню Йрок Рейнджърс в първенството на Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Тимъти Лилегрен също се разписа, Том Уилсън добави едно попадение на празна врата, а стражът Логан Томпсън спаси 22 изстрела на вратата на тима от американската столица, които записват четири победи в първите пет срещи. Също така това беше и край на серията от победи на Рейнджърс, макар да остават на върха в цялата Източна конференция.

Лоша новина за Рейнджърс се оказа и контузията на вратаря им Игор Шестьоркин, който изглежда неловко заклещи десния си крак в гредата, докато се плъзгаше, за да заеме позиция за спасяване, когато оставаха 11:40 до края на втората третина при резултат 1:1. Той спаси 13 от 14-те удара, отправени към него, а след инцидента остана на леда още няколко минути , преди да бъде изведен с помощта на двама съотборници.

Кент Джонсън отбеляза гол в първия рунд на дузпите, а Кам Талбот запази мрежата си при наказателните удари в дебюта си за сезона, което доведе домакините от Калъмбъс до победа над Питсбърг с 3:2.

И четирите мача между двата отбора през миналия сезон продължиха извън редовното време, преди мачът в петък да последва същия сценарий. Защитникът на Калъмбъс Деймън Северсън записа гол и асистенция в дебюта си за сезона. Матьо Оливие също отбеляза гол, а Коул Силингър записа две асистенции за „Блу Джакетс“. Брайън Ръст от Питсбърг отбеляза второто си попадение през сезона, а Евгени Малкин също се разписа. Сергей Мурашов отрази 43 удара за „Пингвините“, които загубиха вече трети пореден мач.

Първа загуба за сезона претърпя и Уинипег – лидер в Централната дивизия – 1:5 от Анахайм на свой терен. Джъд Коулфилд, Тим Уош и Микаел Транлунд се отличиха с гол и подаване за Патоците от Анахайм. А другите две точни шайби вкараха Сам Коланджело и Никита Нестеренко. Анахайм също има една загуба и вече с 6 точки е 3-и в Тихоокеанската дивизия.

Сиатъл се разправи с Детройт с 6:3 като гост като Фредерик Годрьо вкара два пъти за победителите във втория период. Бен Майерс се отличи с гол и две подавания, а Бъркли Катън добави гол+пас. Останалите две попадения бяха на сметката на Маки Самоскевич и на Винс Дън, а за Червените криле се разписаха Виктор Арвидсон, Вилиам Нюландер и Михаел Брандсег-Нюгард, като за последните двама това са първи попадения с екипа на тима.

#НХЛ 2026/2027 # Ню Йорк Рейнджърс #Вашингтон Кепитълс

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