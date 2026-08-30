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Васил Петров: Когато се опиташ да надскочиш себе си, нещата се изравняват

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Спорт
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Наставникът на Спартак Варна похвали енергията на футболистите си при равенството 1:1 с Лудогорец и остана изключително доволен от представянето на Бубакар Ханне

Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на Спартак Варна Васил Петров остана доволен от характера и енергията, които неговият отбор показа при равенството 1:1 срещу Лудогорец в седмия кръг на Първа лига. Наставникът призна, че още преди срещата е вярвал във възможността варненци да вземат нещо от шампионите.

"Аз съм позитивен човек, винаги вярвам в успеха. Със сигурност Лудогорец е много опасен отбор, но във футбола, когато се опиташ да надскочиш себе си, да играеш с енергия и мотивация, а и вкъщи пред такава публика, доста често нещата се изравняват“, коментира Петров.

Въпреки спечелената точка наставникът призна, че в представянето на Спартак е имало немалко неточности както в защита, така и при организирането на атаките. Според него футболистите са опитали да изпълнят поставените задачи, но не всичко от предварителния план е проработило.

"И в атака, и в защита направихме много грешки. Момчетата се опитаха да направят доста от нещата, които тренирахме. При преходите от нисък блок не се получи това, което искахме. Имаше грешки от тактически план във фаза защита и грешно позициониране“, анализира треньорът.

Петров отчете, че и в офанзивен план варненци не са успели да покажат всичко, което са подготвили. Развитието на резултата е накарало отбора в определени моменти да търси повече сигурност.

"В атака искахме по един по-различен начин да изглеждаме, но може би от това как се развиваше резултатът, на моменти търсехме повече сигурност. Не се получиха много от нещата във фаза атака. През първото полувреме до около 20-ата – 30-ата минута имаше интересни моменти и в двете фази“, добави той.

Наставникът защити и представянето на Бубакар Ханне, като подчерта качествата и футболната интелигентност на играча.

"Бубакар е много опасен футболист. Играл е на високо ниво, с много голям футболен интелект. Може да измисли доста неща в атака и аз съм изключително доволен от него. Свърши перфектна работа. Задачите, които му бяхме поставили, включително в защита, мисля, че ги изпълни добре. Бих му дал хубава оценка“, заяви Петров.

Треньорът на Спартак даде информация и за състоянието на Димо Кръстев, който се приближава до завръщане в игра.

"Димо Кръстев е почти готов. Сега прави миниподготовка и смятам, че скоро и той ще бъде готов“, завърши Васил Петров.

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#Първа лига 2026/2027 #ПФК Спартак Варна #ПФК Лудогорец #Васил Петров

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