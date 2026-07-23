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Възстановяването на Епископската базилика на Филипопол обсъдиха премиерът Радев с президентът на Фондация „Америка за България“

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Министър-председателят Румен Радев проведе среща с президента на Фондация „Америка за България“ Нанси Шилър, в която участва и изпълнителният директор на фондацията Десислава Тальокова, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

По време на разговора бяха обсъдени проекти, които с подкрепата на фондацията съхраняват българското културно наследство и историческа памет. Сред тях се открояват възстановяването на Епископската базилика на Филипопол, както и къщата-музей на патриарха на българската литература – Иван Вазов в София, която скоро ще отвори вратите си с обновената музейна сбирка, за да представи бита и делото на семейство Вазови.

Премиерът Румен Радев посочи, че страната ни е заинтересована от финансирането и развитието на повече научни проекти, както и на инициативи в сферата на високите технологии. От своя страна представителите на фондацията поставиха въпроси, свързани с правната рамка, регулираща дейността на неправителствените организации.

#фондация Америка за България #премиерът Румен Радев

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