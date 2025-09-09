БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас
Чете се за: 06:32 мин.
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на...
Чете се за: 01:32 мин.
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.

Велева стартира с успех участието си на турнир в Полша

21-годишната българка ще участва и в надпреварата на двойки.

виктория велева полуфиналистка турнир itf румъния
Снимка: БФ Тенис
Виктория Велева се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Радом (Полша) с награден фонд 15 хиляди долара.

21-годишната българка елиминира Барбора Михалкова (Чехия) с 3:6, 6:3, 6:0 след малко повече от два часа игра. Тя допусна ранен пробив, след което загуби първия сет, но след 3:3 във втората част направи серия от девет поредни гейма, за да реализира обрат.

В надпреварата на двойки българката и Мила Машич (Сърбия) ще играят в първия кръг срещу представителките на домакините Виктория Хмелевска и Мартина Сикора.

#Виктория Велева

Още от: Тенис

Лия Каратанчева продължава напред на сингъл и на двойки на турнира в Букурещ
Лия Каратанчева продължава напред на сингъл и на двойки на турнира в Букурещ
Никола Цолов, Иван Иванов и Александър Василев ще бъдат удостоени с "Почетен знак на Столична община"
Чете се за: 05:57 мин.
Иван Иванов и Александър Василев се класираха за финалния Мастърс до 18 г.
Чете се за: 01:15 мин.
Джак Дрейпър приключи сезона заради контузия
Чете се за: 01:45 мин.
Кузманов стартира успешно участието си на Чалънджър в Полша
Чете се за: 00:40 мин.
Иван Иванов и Александър Василев окупираха челните места в ранглистата за юноши
Чете се за: 02:20 мин.

