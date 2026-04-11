Велика събота е – най-благословеният ден

Днес е Велика събота – последният ден от Страстната седмица. Православната църква отбелязва погребението на Иисус Христос и разкъсването на оковите в Ада. Тази сутрин беше и последната служба от Великия пост.

Днес отбелязваме слизането на нашия Спасител Иисус Христос в отвъдното, разкъсването на оковите на Ада и отваряне на райските врати към всички вярващи християни. На днешния ден Йосиф и Никодим свалят тялото на нашия Спасител и го полагат в каменна пещера. Днес във всички православни храмове беше отслужена Василиева света литургия.

Бранитски епископ Йоан: "Посланието, което църквата отправя към всеки един човек, не само към християните е, че Христос е възкръснал и със своята смърт победи смъртта и дявола, и отвори вратите на Ада за онези, които вярват в него да бъдат в Рая." "Какви хора сме, дали сме добри хора. Дали наистина се грижим за ближния си и дали вярваме в спасението." "Поуките са, че дара на земния живот, който ни е даден, той ни е даден само, за да възстановим отношенията с Бога, които са се прекъснали след грехопадението."

Тази година Българската православна църква реши да не изпраща делегация в Йерусалим за Благодатния огън заради продължаващият конфликт в Близкия изток. Той се съхранява в Синодалния параклис "Св. Борис Михаил" и ще бъде получен от свещениците след 14.00 часа.

