Великденските добавки за пенсионерите – за какво ще им стигнат допълнителните средства?

Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 03:07 мин.
Парите ще бъдат изплатени заедно с априлските пенсии

Близо 80% от пенсионерите у нас ще получат по 20 или 50 евро в зависимост от тяхната пенсия като великденска добавка. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов, след като правителството реши над 1 600 000 възрастни да получат допълнителна подкрепа за празника. Добавките ще бъдат изплатени заедно с априлските пенсии.

322 евро на месец – толкова е пенсията на Кристина. За Великден тя ще получи и 50 евро добавка, които планира да отдели за празничната трапеза.

Кристина Драгнева, пенсионер: “Мисля, че не са достатъчни. Гледам цената, гледам нещо по-евтино. На промоция, което е. Всяка седмица има неща, които са с някаква надценка.”

А много възрастни пресмятат всяка стотинка особено около празниците.

Янка Стайкова, пенсионер: “Да дадат на всички по нещо да се зарадваме и ние. Не ни стигат парите. За Великден събирам ги всичките, взимам месо и така по една порция хапваме. Но това е единственото агнешко, което ядем през годината. Друг път не си позволяваме.”

Христина Расокова, продавач-консултант в магазин за хранителни стоки: “Лишават се от колбасите, лишават се от по-скъпите напитки. Всеки иска да си сложи всичко на трапезата за Великден, но реално погледнато с 20 евро какво ще сложиш допълнително?!”

Според решението на правителството 50 евро ще получат пенсионерите с доход до линията на бедност – 390 евро и 63 цента, а 20 евро – тези с пенсии до размера на минималната работна заплата, която е 629 евро и 20 цента.

Андрей Гюров, служебен министър-председател: “От ден едно финансовият министър и министъра на социалната политика полагат усилия да не допуснат грижата за уязвимите да се превърне в монета за предизборна търговия.”

За изплащането на добавките държавата ще отдели 57 милиона и 800 хиляди евро.

Хасан Адемов, министър на труда и социалната политика: “Увеличаваме броя на тези, които са подкрепени във връзка с Великденските надбавки в сравнение с това, което са получавали в рамките на миналата година като коледни и великденски надбавки до 80% досега подкрепените пенсионери са били в рамките на 33%, т.е. до линиите на бедност.”

Социалният министър допълни, че целта е тази подкрепа занапред да бъде уредена със закон и да обхване и други уязвими групи – социално слаби, хора с увреждания и семейства с ниски доходи.

