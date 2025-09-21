БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Венци Стефанов: Против отбори като Берое съм, те с нищо не помагат на футбола в България

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази

Президентът на Славия коментира равенството 0:0 у дома срещу Берое в деветия кръг от шампионата.

Венцеслав Стефанов
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов коментира равенството 0:0 у дома срещу Берое в деветия кръг от шампионата. След срещата фенове на столичани поискаха обяснение от Стефанов за слабите резултати.

"Постарахме се да направим всичко. Убеден съм, че имаме футболисти. Имахме много положения, но без удари във вратата няма да стане. Против отбори като Берое съм. Те с нищо не помагат на футбола в България. Дано да са здрави момчетата. Убеден съм, че нещата ще си дойдат на мястото", заяви Венцеслав Стефанов след края на срещата на стадион "Александър Шаламанов", след която "белите" са на предпоследното място в класирането със само 6 спечелени точки.

На излизане от стадиона фенове на Славия поискаха обяснение от Стефанов за играта и представянето на отбора. Намесата на полицията предотврати по-сериозни инциденти, а ръководителят на столичния клуб беше изпратен със скандирания "оставка" и "довиждане".

Свързани статии:

Славия и Берое не си вкараха гол
Славия и Берое не си вкараха гол
Срещата в столицата завърши без голове.
Чете се за: 01:27 мин.
#ПФК Славия

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Гледайте: Световното първенство по лека атлетика в Токио
2
Гледайте: Световното първенство по лека атлетика в Токио
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
3
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Гледайте: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
5
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Гледайте премиера Росен Желязков в "Интервюто" по БНТ 1 тази вечер от 20:30 ч.
6
Гледайте премиера Росен Желязков в "Интервюто" по БНТ 1...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
4
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
5
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
6
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти

Още от: Български футбол

Ботев с втора победа
Ботев с втора победа
Георги Дерменджиев: Много искам българският футбол да се съживи, но няма светлина Георги Дерменджиев: Много искам българският футбол да се съживи, но няма светлина
Чете се за: 02:57 мин.
Георги Дерменджиев, Владимир Николов и Никола Цолов в "Арена спорт" Георги Дерменджиев, Владимир Николов и Никола Цолов в "Арена спорт"
Чете се за: 01:22 мин.
Опряният до стената Ботев Пловдив гостува на Септември в „Надежда“ Опряният до стената Ботев Пловдив гостува на Септември в „Надежда“
Чете се за: 01:52 мин.
Душан Косич: Забравяме за този мач Душан Косич: Забравяме за този мач
Чете се за: 01:30 мин.
Иван Стоянов: Конкуренцията в тима ни е убийствена Иван Стоянов: Конкуренцията в тима ни е убийствена
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Чете се за: 14:32 мин.
У нас
Според Евростат България е с най-висок ръст на увеличението на заплатите Според Евростат България е с най-висок ръст на увеличението на заплатите
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
И Португалия признава държавата Палестина И Португалия признава държавата Палестина
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече чуждестранни работници Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече чуждестранни работници
Чете се за: 06:47 мин.
У нас
Най-важната задача за НС е приемането на бюджета, заяви Наталия...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Над 100 000 души изпращат Чарли Кърк в последния му път
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Морски треви срещу климатични промени
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ