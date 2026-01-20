БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026...
Чете се за: 23:32 мин.
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
Чете се за: 02:27 мин.
Оставката на президента Румен Радев е внесена в...
Чете се за: 03:00 мин.
58% от левовете в обращение са изтеглени
Чете се за: 01:30 мин.
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Венислав Антов попадна в идеалния отбор на кръга във Франция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Извън селекцията за отбора на кръга остана друг българин – центърът Николай Къртев.

фантастичен венислав антов реализира точки петия пореден успех туркоа франция
Слушай новината

Българският диагонал Венислав Антов продължава да впечатлява във френската Мармара СпайкЛиг и получи ново престижно признание. Бившият волейболист на Левски и световен вицешампион с националния отбор бе избран за най-полезен играч при категоричната победа на Туркоан над Пари Волей с 3:0, а отличното му представяне му донесе място и в идеалния отбор на 16-ия кръг.

Антов намери място сред най-добрите редом до своя съотборник Симон Роериг, Келиан Мота Паес (Кан), Тома Пужол (Поатие), Шей Либерман (Ница), Якоб Екман (Кан) и либерото Енцо Лопез (Нарбон).

Извън селекцията за отбора на кръга остана друг българин – центърът Николай Къртев. Той обаче също остави отлични впечатления, след като при дебюта си за Монпелие бе избран за MVP при успеха с 3:0 над Плесис-Робинсон.

#Венислав Антов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
1
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)
2
Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)
МОН: Не се налага удължаване на междусрочната ваканция заради грипа
3
МОН: Не се налага удължаване на междусрочната ваканция заради грипа
Удължават грипната епидемия във Варна
4
Удължават грипната епидемия във Варна
Испания потъва в траур
5
Испания потъва в траур
Какво предвижда Конституцията при оставка на президента?
6
Какво предвижда Конституцията при оставка на президента?

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
4
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
5
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
6
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти

Още от: Европейски волейбол

Супер Александър Николов не спаси Лубе Чивитанова в Италия
Супер Александър Николов не спаси Лубе Чивитанова в Италия
Венислав Антов над всички при победа на Туркоан Венислав Антов над всички при победа на Туркоан
Чете се за: 00:52 мин.
Алекс Грозданов и Богданка Люблин са лидери в Полша Алекс Грозданов и Богданка Люблин са лидери в Полша
Чете се за: 01:00 мин.
Симеон Николов и Локомотив Новосибирск с нов успех в Русия Симеон Николов и Локомотив Новосибирск с нов успех в Русия
Чете се за: 01:07 мин.
Марица не издържа срещу германки в Шампионска лига Марица не издържа срещу германки в Шампионска лига
Чете се за: 02:30 мин.
3/3 за волейболните националки до 18 г. на европейската квалификация в София 3/3 за волейболните националки до 18 г. на европейската квалификация в София
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
Оставката на президента Румен Радев е внесена в Конституционния съд
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
58% от левовете в обращение са изтеглени 58% от левовете в обращение са изтеглени
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
След оставката на президента: Политическите реакции и коментари След оставката на президента: Политическите реакции и коментари
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 – от 6 до 22 февруари по БНТ В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 – от 6 до 22 февруари по БНТ
Чете се за: 23:32 мин.
Спорт
В Давос се решава съдбата на Гренландия, Тръмп продължава да иска...
Чете се за: 04:57 мин.
По света
Пак в Монтанско - сметката за вода дойде, мъж опита да плати с...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Снежен апокалипсис парализира Камчатка (ВИДЕО)
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Протест на фермери пред ЕП в Страсбург срещу споразумението със...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ