Венислав Антов попадна в идеалния отбор на кръга във Франция

Българският диагонал Венислав Антов продължава да впечатлява във френската Мармара СпайкЛиг и получи ново престижно признание. Бившият волейболист на Левски и световен вицешампион с националния отбор бе избран за най-полезен играч при категоричната победа на Туркоан над Пари Волей с 3:0, а отличното му представяне му донесе място и в идеалния отбор на 16-ия кръг.

Антов намери място сред най-добрите редом до своя съотборник Симон Роериг, Келиан Мота Паес (Кан), Тома Пужол (Поатие), Шей Либерман (Ница), Якоб Екман (Кан) и либерото Енцо Лопез (Нарбон).

Извън селекцията за отбора на кръга остана друг българин – центърът Николай Къртев. Той обаче също остави отлични впечатления, след като при дебюта си за Монпелие бе избран за MVP при успеха с 3:0 над Плесис-Робинсон.