ИЗВЕСТИЯ

Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:30 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

Венсан Компани подписа нов договор с Байерн Мюнхен до лятото на 2029 г.

Спорт
Наставникът удължи договора си с две години.

Венсан Компани Байерн Мюнхен
Снимка: БТА
Байерн Мюнхен продължи с две години договора на треньора Венсен Компани, като той вече е обвързан с баварците до лятото на 2029, съобщиха от германския шампион.

Белгиецът пристигна в Мюнхен през лятото на 2024, за да смени Томас Тухел. Компани се наложи в Байерн, като спечели 34-а шампионска титла на страната още в първия си сезон начело на тима.

"Благодарен съм, чувствам се оценен и искам да благодаря на Байерн за доверието и работната среда, която ми предложи още от първия ден. Имам чувството, че съм тук от дълго време и разбирам добре клуба", подчерта Венсан Компани.

През настоящия сезон Байерн спечели първите си 11 мача във всички турнири - седем в Бундеслигата, два в Шампионската лига, един за Купата на Германия и Суперкупата на страна на името на Франц Бекенбауер. Това бе и вторият трофей, спечелен от белгийския специалист.

#Венсан Компани #Байерн Мюнхен

