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Верстапен остава в Ред Бул до 2030 година

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Спорт
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Четирикратният световен шампион ще остане в австрийския тим до края на сезон 2030.

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Снимка: AP Photo
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Макс Верстапен сложи край на спекулациите около бъдещето си във Формула 1, след като подписа нов дългосрочен договор с Ред Бул. Четирикратният световен шампион ще остане в австрийския тим до края на сезон 2030.

През последните месеци нидерландецът бе свързван с евентуално преминаване в Макларън или Мерцедес, но в крайна сметка избра да продължи отношенията си с отбора, с който постигна най-големите успехи в кариерата си.

„Казвал съм многократно, че този отбор е като второ семейство за мен и че тук се чувствам като у дома си. Постигнахме много заедно и сме преминали през редица паметни моменти, част от които са четирите световни титли. Цялата ми кариера премина в Ред Бул и съм наистина щастлив, че ще продължим да работим заедно“, заяви нидерландецът.

Така Верстапен ще остане в Ред Бул поне до края на десетилетието, продължавайки една от най-успешните съвместни истории във Формула 1 през последните години.

На този етап обаче сезонът не се развива по желания начин за нидерландеца. Той заема шестото място в генералното класиране със 109 точки и изостава със 110 от лидера Андреа Кими Антонели.

Възможност за отговор ще се открие още този уикенд, когато предстои домашното състезание на Верстапен за Гран при на Нидерландия. Стартът на надпреварата е в неделя от 15:00 часа българско време.

#Макс Верстапен

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