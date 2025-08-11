БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при...
Чете се за: 01:00 мин.
Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Весела Лечева година след Париж 2024: Спортът и олимпизмът са онзи феномен, който е способен да обедини нацията ни

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Запази
Весела Лечева година след Париж 2024: Спортът и олимпизмът са онзи феномен, който е способен да обедини нацията ни
Слушай новината

Точно година след края на Летните олимпийски игри в Париж избраната за председател на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева поздрави спортисти, треньори и ръководители.

„Точно преди година бяха закрити XXXIII летни олимпийски игри в Париж 2024. Българските спортисти спечелиха 7 медала (3 златни, 1 сребърен, 3 бронзови). Париж остава завинаги в историята с олимпийските ни шампиони Карлос Насар, Семен Новиков и Магомед Рамазанов и щангистът Карлос Насар, сребърната медалистка Боряна Калейн и бронзовите Кимия Ализаде, Божидар Андреев и Хавиер Ибанес.

Това беше не само техен личен връх, но и такъв на поколения български специалисти. В Париж медали за България спечелиха и спортисти, родени извън пределите на страната ни, които ние приехме като свои деца.

Дните след Олимпийските игри в Париж бяха дни на гордост за целия български народ. Голяма част от спортистите продължават да са звезди в своите дисциплини. Спортът и олимпизмът са онзи феномен, който е способен да обедини нацията ни. Да го пазим и развиваме.

Като медалист от големи състезания знам, че тези медали са нещо много повече от парче желязо във витрината ви. Те са доказателство, че можете да сте най-добрите в света.

А за онези, които в Париж останаха в подножието на върха, пожелавам от сърце да продължат с двойни усилия за Лос Анджелис 2028“, заяви Лечева.

#БОК #Париж 2024 #Весела Лечева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тежка катастрофа затвори пътя Асеновград – Смолян след село Бачково
1
Тежка катастрофа затвори пътя Асеновград – Смолян след село...
БНТ 3 излъчи европейско първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 20 г. в Тампере
2
БНТ 3 излъчи европейско първенство по лека атлетика за юноши и...
„Не сме втора класа“: Семейството, свалено от самолет, не е съгласно с твърденията на авиокомпанията
3
„Не сме втора класа“: Семейството, свалено от самолет,...
Земетресение с магнитут 6,1 е регистрирано в Турция
4
Земетресение с магнитут 6,1 е регистрирано в Турция
Почина проф. Татяна Червенякова - един от най-добрите инфекционисти у нас
5
Почина проф. Татяна Червенякова - един от най-добрите инфекционисти...
Напрежение в триъгълника на властта: Спор между "Дондуков" 1 и 2 за разпореждането с държавните имоти
6
Напрежение в триъгълника на властта: Спор между...

Най-четени

След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в Пловдив може да поевтинее
1
След смяната на лева с еврото: Билетът за градския транспорт в...
Къде няма да има топла вода в София от днес?
2
Къде няма да има топла вода в София от днес?
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се подкрепя България
3
Борислав Михайлов: Идва най-добрият отбор в света, но трябва да се...
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на емигрант, решил да се завърне в родината
4
Програма "Избирам България" дава до 10 000 лева на...
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и БНТ 3
5
Световното първенство по плуване в Сингапур покори ефира на БНТ 1 и...
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за красота спират работа с продукти, съдържащи TPO
6
Опасни ли са гел лаковете за нокти? От 1 септември салоните за...

Още от: Други спортове

Националният отбор по художествена гимнастика направи първа тренировка на лагера в Бразилия преди световното първенство
Националният отбор по художествена гимнастика направи първа тренировка на лагера в Бразилия преди световното първенство
Станимира Петрова стана майка на момченце Станимира Петрова стана майка на момченце
Чете се за: 01:00 мин.
Александър Божилов спечели държавния шампионат по триатлон в олимпийската дистанция при мъжете Александър Божилов спечели държавния шампионат по триатлон в олимпийската дистанция при мъжете
Чете се за: 03:37 мин.
Спортни новини 11.08.2025 г., 09:10 ч. Спортни новини 11.08.2025 г., 09:10 ч.
България загуби битката за бронза на европейското по хандбал за девойки до 17 г. България загуби битката за бронза на европейското по хандбал за девойки до 17 г.
Чете се за: 00:35 мин.
Борислав Палашев триумфира в българския етап на Колоездачната обиколка под егидата на Тур дьо Франс Борислав Палашев триумфира в българския етап на Колоездачната обиколка под егидата на Тур дьо Франс
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

След сваленото от самолет дете в инвалидна количка: Комисията за защита от дискриминацията се самосезира
След сваленото от самолет дете в инвалидна количка: Комисията за...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Какви са мотивите на президента за ветото на промените в Закона за държавната собственост? Какви са мотивите на президента за ветото на промените в Закона за държавната собственост?
Чете се за: 17:42 мин.
У нас
Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе Четвърти ден продължава борбата с огъня край Сунгурларе
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Жълт и оранжев код: Много горещо време, с температури до 40 градуса днес Жълт и оранжев код: Много горещо време, с температури до 40 градуса днес
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Пожарът в община Средец: Няма опасност за населени места
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Един човек е загинал, а 29 души са ранени при вчерашното...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Петима журналисти на Ал Джазира са били убити при израелски удар в...
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Процедурата по избор на състав за Комисията за противодействие на...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ