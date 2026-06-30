Весела Лечева, спортни ръководители и шампиони проведоха среща с боксовата легенда Владимир Кличко

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева посрещна днес бившия световен шампион по бокс за професионалисти в тежка категория и олимпийски златен медалист от Атланта 1996 Владимир Кличко на работна среща. На нея присъстваха вицепрезидентът на БОК Слави Бинев, олимпийската шампионка по бокс от Токио 2020 Стойка Кръстева, председателят на БФ Бокс Красимир Инински, новият спортен директор на БОК Петър Георгиев, генералният секретар на European boxing Мартин Волке и членове на украинската делегация, съобщиха от олимпийската централа на страната.

Пред Лечева Кличко отличи работата на БФ Бокс и оцени домакинството на Европейското първенство по бокс, което ще се състои през септември в София, като поредна крачка в посока на популяризиране на спорта.

„Европейският бокс се развива изключително добре както заради традициите, така и заради приноса на отделните национални федерации, които се грижат спортът да отговаря на високи професионални стандарти“, отбеляза Кличко.

„България винаги е била пример със своите успехи на олимпийската сцена. Боксовата история на страната е изключително цветна – петима олимпийски шампиони, много медалисти и страхотни постижения, които са достойни за уважение. Щастлив съм да видя и Стойка Кръстева, която е още един пример за развитието на бокса и възможността, която той дава на жените също да осъществяват мечтите си на ринга. Предстоящото европейско първенство в София през септември е поредното доказателство за мястото на България на международната сцена. Убеден съм, че ни предстоят страхотни дни, в които ще видим огромни таланти. Олимпийският комитет е стратегически партньор за прогреса на младите спортисти. А заедно с вашата федерация, начело с Красимир (Инински), няма как да не ви очакват нови златни победи“, каза още Кличко.

Украинецът се върна към спомените си, в които пътят му към олимпийската титла в Атланта е минал през участие на традиционния турнир „Странджа“.

„Впечатлена съм от разговора с Владимир Кличко, защото той е един от най-добрите примери как спортист може да е посланик на олимпийските ценности и да бъде модел за подражание. Разговаряхме не само за развитието на бокса, но и за това на спорта като социален феномен, начин да бъдат преодолявани неравенства и да бъде постиган мир“, каза Весела Лечева.

В края на срещата председателят на БФ Бокс Красимир Инински връчи специален плакет на Лечева.

„Още веднъж благодаря на Владимир за това, че прие поканата ни. Вчера бяхме в залата на „Герена“ и видях пламък в очите на децата, които половин час не се отделиха от него, за да се снимат. Те попиваха всяка дума, което още веднъж показва, че присъствието на такова име е само от огромна полза за младото поколение“, каза Инински.

Европейското първенство по бокс за мъже и жени ще се проведе от 15 до 26 септември в столичната „Асикс Арена“. Олимпийските герои Владимир Кличко и Стойка Кръстева ще бъдат едни от лицата на шампионата. Специален гост на първенството ще бъде и президентът на World boxing Генадий Головкин.