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Владимир Кличко се срещна с кмета Терзиев и изрази готовност да подкрепи София в организацията на европейското първенство по бокс

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Спорт
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Владимир Кличко се срещна с кмета Терзиев и изрази готовност да подкрепи София в организацията на европейското първенство по бокс
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На среща с кмета на София Васил Терзиев боксьорът Владимир Кличко изрази готовност да подкрепи българската столица в организацията на европейското първенство по бокс, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

„Разчитайте на мен. Ако имате нужда от помощ, аз съм на ваша страна“, каза боксьорът.

На срещата по повод предстоящото европейско първенство по бокс за мъже и жени в София, което ще се проведе от 15 до 26 септември 2026 г., присъстваха заместник-кметът по образование, спорт и младежки дейности Десислава Желязкова, президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински, генералният секретар на European Boxing Мартин Волке и мениджърът Александър Красюк. Акцентът бе поставен върху лидерството, обществената отговорност и предизвикателствата пред управлението на големите градове.

„Виждам в теб мисленето на един истински кмет. Няма значение кой е градът – кметът е човек, който истински преживява всичко, което се случва с неговия град“, каза Кличко на Терзиев.

Владимир Кличко се свърза във видео разговор с кмета на Киев Виталий Кличко, който каза, че въпреки ежедневните въздушни атаки градът продължава да функционира. „Това, което правите за Киев и за хората му, е вдъхновение. Вашата работа като кмет в тези условия заслужава огромно уважение и вярвам, че всичко ще бъде наред“, заяви кметът Терзиев.

В края на срещата Владимир Кличко подари на Васил Терзиев своята книга „FACE THE CHALLENGE – Discover the Willpower in You“, посветена на преодоляването на предизвикателствата чрез дисциплина и воля. От своя страна Терзиев му подари плакет на София и албума „Етюд-и-те на София. 10 години в кадри“ на фотографа Иван Шишиев, допълниха от пресцентъра на Общината.

Владимир Кличко беше посрещнат вчера в боксовата зала на „Герена“ с аплодисменти и много детски смях от най-малките боксьори на Левски.

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#кметът Васил Терзиев #Васил Терзиев #Красимир Инински #Владимир Кличко

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