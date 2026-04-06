Везенков отказал на Панатинайкос преди да се завърне в Олимпиакос

Александър Везенков е имал предложение да стане част от тима на Панатинайкос през лятото на 2024 г., когато авантюрата му с НБА приключи и баскетболистът се завърна в Европа. Българинът обаче категорично е отказал да замени отбора на сърцето си Олимпиакос с вечния му опонент в Гърция. Това разкри агентът на Везенков - Никос Лоцос в интервю за Юрохупс.

Лоцос сподели и защо, според него, нещата за Везенков в Сакраменто Кингс в НБА не са се получили.

„Везенков избра НБА, защото всички му казваха да отиде. Но неговото сърце беше тук“, заяви Лоцос. „Всички в Сакраменто го искаха, те изпращаха множество пъти скаути, които да го гледат, но не и старши треньорът Майк Браун. Мисля, че нещата за него не се получиха, защото той нямаше "адвокат" в треньорския щаб, който да се застъпи за него пред Браун“, добави агентът.

Той разкри още, че Везенков е имал обещание от тима на Денвър Нъгетс, че ще бъде избран във втория кръг на драфта през 2017 година, но това така и не е станало. Вметсто това „златните буци“ се спряха на Влатко Чанчар и Монте Морис.