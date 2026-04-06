БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Везенков отказал на Панатинайкос преди да се завърне в Олимпиакос

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Преди години българинът е имал обещание и от тима на Денвър Нъгетс.

шоу везенков отчая макаби евролигата видео
Снимка: euroleaguebasketball/X
Слушай новината

Александър Везенков е имал предложение да стане част от тима на Панатинайкос през лятото на 2024 г., когато авантюрата му с НБА приключи и баскетболистът се завърна в Европа. Българинът обаче категорично е отказал да замени отбора на сърцето си Олимпиакос с вечния му опонент в Гърция. Това разкри агентът на Везенков - Никос Лоцос в интервю за Юрохупс.

Лоцос сподели и защо, според него, нещата за Везенков в Сакраменто Кингс в НБА не са се получили.

„Везенков избра НБА, защото всички му казваха да отиде. Но неговото сърце беше тук“, заяви Лоцос.

„Всички в Сакраменто го искаха, те изпращаха множество пъти скаути, които да го гледат, но не и старши треньорът Майк Браун. Мисля, че нещата за него не се получиха, защото той нямаше "адвокат" в треньорския щаб, който да се застъпи за него пред Браун“, добави агентът.

Той разкри още, че Везенков е имал обещание от тима на Денвър Нъгетс, че ще бъде избран във втория кръг на драфта през 2017 година, но това така и не е станало. Вметсто това „златните буци“ се спряха на Влатко Чанчар и Монте Морис.

#БК Панатинайкос #БК Олимпиакос #Александър Везенков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ