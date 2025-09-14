Везенков записа първи минути за Олимпиакос при поражение срещу Париж

Александър Везенков се завърна в игра и изригна за Олимпиакос, който приключи със загуба своето участие на турнира "Неофитос Хандриотис". Селекцията на Йоргос Барцокас отстъпи драматично пред Париж с 87:90 в среща от последния кръг в надпреварата, изиграна в Кипър.

След като пропусна първия мач от надпреварата заради ангажименти, свързани с Евролигата, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година отново бе на линия за гърците и блесна с пълна сила. Българският национал спази традицията и влезе в ролята на топреализатор, но не доигра мача, тъй като натрупа 5 лични нарушения, а в самия край бе изгонен, тъй като получи и техническо нарушение при спор с реферите. Крилото се прибра в съблекалнята с 32 точки, 8 борби, 6 асистенции и 2 откраднати топки за 37 игрови минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 6/9 от средна дистанция, 4/9 зад арката и 8/8 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Лидерът на "червено-белите" не бе единственият изгонен, тъй като Барцокас също бе дисквалифициран в хода на мача. По този начин тимът от Пирея сбърка за втори пореден път по време на своята подготовка, като има победа и две загуби на този етап.

За българина и неговите съотборници предстои още един турнир, който ще се проведе между 19 и 21 септември в Крит, където участие ще вземат още Армани Олимпия Милано, Фенербахче и Цървена звезда. На полуфиналите актуалният бронзов медалист в турнира на богатите ще срещнат италианците.

Откриващите минути преминаха при поделено надмощие, а гърците сътвориха силен край на дебютния период и си издействаха аванс от 3 точки. Символичните гости изравниха баланса на силите в хода на следващата десетка, но тимът от Пирея отвърна на предизвикателството и се оттегли в съблекалнята при 42:37.

Стартът на третата част тръгна ръка за ръка. Все пак символичните домакини повториха сценария от първите две и си извоюваха 3-точков аванс след 30 минути игрово време. В заключителната четвърт „червено-белите“ преодоляха критичен момент на изоставане и поставиха равенството на таблото, но парижани изкопчиха успеха в края.

Донта Хол се отчете със 17 точки и 7 борби за тима от Пирея.

Джъстин Робинсън приключи с 18 и 6 асистенции за победителите.