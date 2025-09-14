БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Везенков записа първи минути за Олимпиакос при поражение срещу Париж

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
Запази

Българският национал спази традицията и влезе в ролята на топреализатор, но не доигра мача, тъй като натрупа 5 лични нарушения.

Александър Везенков
Снимка: olympiacosbc.gr
Слушай новината

Александър Везенков се завърна в игра и изригна за Олимпиакос, който приключи със загуба своето участие на турнира "Неофитос Хандриотис". Селекцията на Йоргос Барцокас отстъпи драматично пред Париж с 87:90 в среща от последния кръг в надпреварата, изиграна в Кипър.

След като пропусна първия мач от надпреварата заради ангажименти, свързани с Евролигата, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година отново бе на линия за гърците и блесна с пълна сила. Българският национал спази традицията и влезе в ролята на топреализатор, но не доигра мача, тъй като натрупа 5 лични нарушения, а в самия край бе изгонен, тъй като получи и техническо нарушение при спор с реферите. Крилото се прибра в съблекалнята с 32 точки, 8 борби, 6 асистенции и 2 откраднати топки за 37 игрови минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 6/9 от средна дистанция, 4/9 зад арката и 8/8 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Лидерът на "червено-белите" не бе единственият изгонен, тъй като Барцокас също бе дисквалифициран в хода на мача. По този начин тимът от Пирея сбърка за втори пореден път по време на своята подготовка, като има победа и две загуби на този етап.

За българина и неговите съотборници предстои още един турнир, който ще се проведе между 19 и 21 септември в Крит, където участие ще вземат още Армани Олимпия Милано, Фенербахче и Цървена звезда. На полуфиналите актуалният бронзов медалист в турнира на богатите ще срещнат италианците.

Откриващите минути преминаха при поделено надмощие, а гърците сътвориха силен край на дебютния период и си издействаха аванс от 3 точки. Символичните гости изравниха баланса на силите в хода на следващата десетка, но тимът от Пирея отвърна на предизвикателството и се оттегли в съблекалнята при 42:37.

Стартът на третата част тръгна ръка за ръка. Все пак символичните домакини повториха сценария от първите две и си извоюваха 3-точков аванс след 30 минути игрово време. В заключителната четвърт „червено-белите“ преодоляха критичен момент на изоставане и поставиха равенството на таблото, но парижани изкопчиха успеха в края.

Донта Хол се отчете със 17 точки и 7 борби за тима от Пирея.

Джъстин Робинсън приключи с 18 и 6 асистенции за победителите.

#Париж Баскетбол #БК Олимпиакос #Александър Везенков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Кръстовден е!
1
Кръстовден е!
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
2
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
3
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по автомагистрала "Хемус"
4
Тежка катастрофа на изхода на Варна затрудни движението по...
Освен Румъния - Полша отново е вдигнала изтребители заради дронове
5
Освен Румъния - Полша отново е вдигнала изтребители заради дронове
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан
6
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна...

Най-четени

Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
1
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
2
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
3
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
4
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
5
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни една-единствена надежда – Марти да се събуди"
6
След фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг: "Остава ни...

Още от: Европейски баскетбол

Германия спечели Евробаскет след спиращ дъха финал срещу Турция
Германия спечели Евробаскет след спиращ дъха финал срещу Турция
Спартак спечели предсезонния турнир за купа "Плевен" Спартак спечели предсезонния турнир за купа "Плевен"
Чете се за: 00:42 мин.
Гърция си тръгна с бронзовите медали от Евробаскет Гърция си тръгна с бронзовите медали от Евробаскет
Чете се за: 01:17 мин.
Елеонора Рангелова ще е комисар на финала на Евробаскет 2025 Елеонора Рангелова ще е комисар на финала на Евробаскет 2025
Чете се за: 01:15 мин.
Сърбия си търси нов треньор след провала на Евробаскет Сърбия си търси нов треньор след провала на Евробаскет
Чете се за: 01:15 мин.
Турция полетя към финала на Евробаскет 2025 (ВИДЕО) Турция полетя към финала на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)
Чете се за: 04:00 мин.

Водещи новини

Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Исторически успех за България в турнира за Купа "Дейвис"
Чете се за: 02:00 мин.
Тенис
Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан Откриха автомагистрала "Европа": Пътуваме от Западна Европа до Истанбул по аутобан
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Странният 14-и век на Калиакра Странният 14-и век на Калиакра
Чете се за: 14:02 мин.
У нас
Протест на столичния квартал "Горубляне" блокира движението по бул. "Цариградско шосе" за часове Протест на столичния квартал "Горубляне" блокира движението по бул. "Цариградско шосе" за часове
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Реакцията на България: Премиерът заяви, че са взети мерки за защита...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Тревога в небето: Опасност от руски дронове по Източния фланг
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Увеличава се броят на децата с дигитална зависимост у нас
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Пореден протест срещу безводието в Плевен блокира движението по...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ