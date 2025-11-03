Виктория Томова се изкачи с две места в световната ранглиста

Българката Виктория Томова се изкачи с места в световната ранглиста по тенис за жени и вече заема 135-а позиция с 557 точки. Втората ракета на България при дамите Лиа Каратанчева също напредва и вече е 293-а в подреждането на сингъл с 228 точки в актива си, след като достигна до четвъртфиналите на турнира в Ирапуато (Мексико).

Тя остава първа ракета на страната в класацията на двойки с 463 точки, заемайки 176-а позиция.

Арина Сабаленка от Беларус остава начело в ранглистата на Женската тенис асоциация (WТА) с 9870 точки, следвана от Ига Швьонтек (Полша). Топ 5 допълват американките Коко Гоф, Аманда Анисимова и Джесика Пегула.