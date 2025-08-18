Виктория Томова среща испанка в първия кръг на квалификациите на US Open

Виктория Томова ще играе срещу испанка в първия кръг на квалификациите на Откритото първенство на САЩ.

Първата ракета на страната, която е поставената под номер 5 в схемата на пресявките, ще има за съперничка Ирене Бурийо.

28-годишната испанка е номер 212 в световната ранглиста на WTA. Томова има две победи от два мача срещу нея. В квалификациите на "Уимбълдън" през 2021 година я побеждава с 6:2, 6:2, а на четвъртфиналите на турнира на клей в Сарагоса (Испания) две години по-късно печели с 6:3, 6:4. Сега обаче двете за първи път ще се срещнат на твърди кортове.

Двубоят между Томова и Бурийо е насрочен по програма за 19 август (вторник).