Виктория Томова среща испанка в първия кръг на квалификациите на US Open

Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
Мачът между Томова и Бурийо е на 19 август (вторник).

виктория томова приключи двойки чарлстън
Снимка: БТА
Слушай новината

Виктория Томова ще играе срещу испанка в първия кръг на квалификациите на Откритото първенство на САЩ.

Първата ракета на страната, която е поставената под номер 5 в схемата на пресявките, ще има за съперничка Ирене Бурийо.

28-годишната испанка е номер 212 в световната ранглиста на WTA. Томова има две победи от два мача срещу нея. В квалификациите на "Уимбълдън" през 2021 година я побеждава с 6:2, 6:2, а на четвъртфиналите на турнира на клей в Сарагоса (Испания) две години по-късно печели с 6:3, 6:4. Сега обаче двете за първи път ще се срещнат на твърди кортове.

Двубоят между Томова и Бурийо е насрочен по програма за 19 август (вторник).

#US Open 2025 #Виктория Томова

