Виляреал продължава да вярва на Иниго Перес въпреки кошмарния старт

Виляреал се оказа в ситуация, която едва ли някой в клуба е очаквал преди началото на сезона. Поражението от Бетис на "Ла Серамика“ беше трето за "жълтата подводница“ в Ла Лига, а към него се прибавя и загубата от Борусия Дортмунд в Шампионската лига. След пет изиграни кръга тимът има само две точки и се намира на предпоследното място в класирането.

Слабото начало логично увеличи напрежението около старши треньора Иниго Перес. Самият специалист не избяга от отговорност след последния неуспех и призна, че представянето му не отговаря на необходимото ниво.

"Не се представям на необходимото ниво. Трябва да преосмисля нещата“, заяви Перес след поражението от Бетис.

Ситуацията във Виляреал предизвиква сериозно безпокойство и заради бързо натрупаното изоставане от преките конкуренти. Бетис, който се очаква да бъде сред съперниците на „жълтата подводница“ в битката за място в Шампионската лига, вече има аванс от 10 точки. Алавес, Атлетико и Севиля пък са с осем повече.

Въпреки негативните резултати ръководството на Виляреал засега запазва доверието си в Иниго Перес. В клуба са наясно, че треньорът все още изпитва трудности да наложи футболните си идеи и да накара играчите да усвоят изискванията му. Проблемите по време на самите мачове допълнително разклащат увереността на отбора.

Предстоящата пауза се разглежда като възможност за доизграждане на тактическата основа, върху която Перес започна да работи още през лятото. Преди това обаче Виляреал се нуждае от незабавна реакция и точки в предстоящите срещи срещу Малага в четвъртък и Леванте в неделя.

Настоящата ситуация напомня силно за периода на Ернесто Валверде начело на Виляреал. Тогава клубът заложи сериозно на младия специалист, който трябваше да наследи Мануел Пелегрини. Валверде пристигна с репутацията на перспективен треньор и вече натрупан опит в Атлетик Билбао, Еспаньол и Олимпиакос, но също срещна трудности при налагането на идеите си.

Подобно на Перес сега, Валверде искаше агресивен отбор, който да пресира високо и да играе с голяма интензивност. Тогавашният състав на Виляреал обаче беше свикнал с футбол, базиран в по-голяма степен върху притежанието и контрола на топката. Резултатите не дойдоха, а въпреки отделни признаци на подобрение отборът не успя да намери постоянство. През януари Валверде беше освободен и заменен от Хуан Карлос Гаридо.

Години по-късно на „Ла Серамика“ виждат сходство между двата случая. Виляреал вярва, че Иниго Перес има потенциала да се превърне в един от водещите испански треньори, но стилът му все още трудно се вписва в отбор, който идва от различен футболен модел при Марселино.

На този етап позицията на Перес не изглежда непосредствено застрашена. Ръководството продължава да стои зад избора си и възнамерява да даде време на проекта. Резултатите обаче започват да притискат "жълтата подводница“, а посланието около клуба е ясно – доверието остава, но не е безгранично.







