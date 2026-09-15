Интер загуби Чалханоглу за дербито с Рома

Интер получи неприятна новина преди един от най-сериозните си тестове от началото на сезона. Хакан Чалханоглу е с мускулно разтежение на дясното бедро и се очаква да пропусне предстоящото дерби срещу Рома в Серия А в събота.

32-годишният полузащитник не взе участие при зрелищната победа на "нерадзурите“ с 5:3 над Удинезе в понеделник. Ден по-късно той премина медицински изследвания, които потвърдиха наличието на травма.

От Интер съобщиха, че прегледите са установили мускулно разтежение на аддуктора на дясното бедро. В клуба засега не поставят конкретен срок за възстановяването на турския национал, като състоянието му ще бъде наблюдавано и оценявано през следващите дни.

Отсъствието на Чалханоглу е сериозен проблем за Интер преди сблъсъка с Рома. Полузащитникът остава важна фигура в състава на миланския гранд и вече има два отбелязани гола в четири срещи във всички турнири от началото на кампанията.

Турският национал започна своя шести сезон с екипа на Интер, а настоящият му договор с клуба е до юни 2027 година.

Сега вниманието ще бъде насочено към възстановяването на Чалханоглу и това колко дълго ще остане извън терените. Към момента обаче участието му в големия сблъсък с Рома изглежда практически изключено.







