Виляреал затвърди третото си място в Ла Лига с успех над Атлетик Билбао

Виляреал затвърди третата си позиция в класирането с победа с 2:1 като гост над Атлетик Билбао в среща от 31-ия кръг на футболното първенство на Испания.

Серхи Кардона и Алфонсо Гонсалес отбелязаха голове през първото полувреме за гостите. Горка Гурусета се разписа за Атлетик Билбао в 84-ата минута. Попадение на Пепе за Виляреал беше отменено поради засада в последната минута на двубоя.

Клубът от Страната на баските има само една победа в последните си седем мача във всички турнири. Резултатът остави Виляреал на трета позиция с 61 точки, с четири повече от четвъртия Атлетико Мадрид, който загуби с 1:2 от Севиля в събота. Атлетик Билбао е на 11-а позиция с 38 точки.