Чете се за: 06:22 мин.
Звезди от Висшата лига се присъединяват към благотворителния "Мач на надеждата"

Чете се за: 06:22 мин.
Джеймс Колинс, Стюърт Даунинг и Ричард Дън изградиха сериозни кариери в елита на Англия.

Снимка: Фондация "Стилиян Петров"
Списъкът с играчи за “Мача на Надеждата” става още по-зрелищен! Към отбора на световните звезди се присъединяват трима истински бойци, които не познават страх на терена.

Към звездния отбор на чуждестранните футболисти се присъединяват: Джеймс Колинс, Стюърт Даунинг и Ричард Дън.

Един от най-коравите и сърцати уелски защитници в съвременната история на Висшата лига, Джеймс Колинс е символ на безкомпромисната игра и лоялността към феновете. Роден в Нюпорт и израснал в школата на Кардиф Сити, той бързо привлича вниманието на големите клубове, като през 2005 г. заслужено е избран за Най-добър млад играч на Уелс.

Истинската му слава обаче е свързана с Уест Хям, където в два отделни периода се превръща в абсолютен любимец на публиката. Със своята безстрашна игра с глава и физическа мощ той е стълб в отбраната на „чуковете“, а също така и на Астън Вила, с който достига до финала за Купата на лигата на „Уембли“ през 2010 г. Кариерата му преминава и през Ипсуич Таун, където помага със своя опит, преди да се оттегли от професионалния футбол.

За националния отбор на Уелс Колинс записва 51 мача, в които бележи три гола. Част е от представителния тим на своята страна по време на историческото представяне на "драконите" на Евро 2016. Неговият професионализъм и непримирим дух го правят един от най-уважаваните британски защитници на своето поколение.

Един от най-класните и постоянни английски флангови футболисти на своето поколение, Стюърт Даунинг е символ на прецизното центриране и интелигентната игра по крилото. Роден в Мидълзбро и възпитаник на местната школа, той се превръща в икона за родния си клуб, с който печели Купата на лигата през 2004 г. и достига до историческия финал за Купата на УЕФА през 2006 г.

Неговата впечатляваща кариера преминава през някои от най-големите традиционни клубове в Англия. След силен престой в Астън Вила Даунинг облича екипа на гранда Ливърпул в трансфер за 20 милиона паунда, като помага на мърсисайдци да вдигнат Купата на лигата през 2012 г. Неговият път продължава през Уест Хям и емоционално завръщане в Мидълзбро, където отново става лидер и помага на тима да се завърне в елита, преди да завърши активния си път в Блекбърн Роувърс.

На международната сцена Даунинг записва 32 мача за националния отбор на Англия, като е част от състава на „Трите лъва“ на два големи форума – Мондиал 2006 и Евро 2012. Със своя професионализъм и над 400 мача на най-високо ниво той остава един от най-уважаваните левичари в модерната история на Висшата лига.

Един от най-коравите и безкомпромисни защитници в историята на Висшата лига, Ричард Дън е истинска легенда на Манчестър Сити и икона на ирландския футбол. Възпитаник на Евертън, той прекарва почти десетилетие при „гражданите“, където записва над 300 мача и поставя уникален рекорд – четири поредни години е избиран за Играч на сезона (2005–2008). Дълги години Дън е лидер и капитан на „гражданите“.

Неговата кариера преминава през Астън Вила и завършва в Куинс Парк Рейнджърс. Известен с коравата си игра, Дън държи и два от най-впечатляващите статистически рекорда на Острова. Той е сред тримата играчи с най-много червени картони (8), като дели това постижение с Патрик Виера и Дънкан Фъргюсън и на първо място по автоголове (10). Това само подчертава неговото постоянно присъствие на терена.

За националния отбор на Ирландия записва 80 мача и 8 гола, като е ключова фигура на Мондиал 2002 и Евро 2012. С екипа на своята страна Ричард Дън става Европейски шампион за юноши през 1997 г. Българските фенове го помнят от драматичните квалификации за Световното през 2010 г., когато коравият ирландски тим се изправи на два пъти срещу България, завършвайки и в двата мача наравно 1:1. Днес Дън е футболен анализатор.

Джеймс Колинс, Стюърт Даунинг и Ричард Дън се присъединяват към впечатляващия списък от участници: Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Красимир Балъков, Златко Янков, Димитър Димитров – Херо, Любомир Шейтанов, Неделчо Матушев, Стойко Сакалиев, Джо Харт, Димитър Иванков, Радостин Кишишев, Александър Тунчев, Уес Браун, Якубу Айегбени и Били Уингроув.

Събитието "Мач на Надеждата" ще събере на едно място спортни легенди, обществени личности и артисти. Те ще обединят усилия за, подпомагане на "Комплексен онкологичен център" Бургас, финансова и морална помощ към Любослав Пенев и Петър Хубчев, борещи се с рака и директна подкрепа за пациенти, които сами водят битката с коварната болест.

