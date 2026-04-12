Севиля нанесе трета поредна загуба на Атлетико Мадрид в Ла Лига

Севиля се наложи с 2:1 у дома над Атлетико Мадрид в среща от 31-ия кръг на Ла Лига.

Домакините започнаха силно и откриха резултата още в 10-ата минута, когато Акор Адамс реализира от дузпа. Гостите обаче отговориха и в 35-ата минута Хавиер Боняр възстанови равенството с точен удар с глава след центриране на Хулио Диас.

В добавеното време на първата част севилци си върнаха преднината – след изпълнение на корнер от Рубен Варгас, Неманя Губел се разписа за 2:1.

След почивката тимът на Севиля контролираше събитията на терена и създаде още положения, но Бернал и Алексис Санчес не успяха да увеличат аванса.

След този успех андалусийци записаха ценни точки, докато съставът на Диего Симеоне остава четвърти с 57 точки, на една зад третия Виляреал.