Винъс Уилямс получи "уайлд кард" за турнира на двойки на US Open

Откритото първенство по тенис на САЩ ще продължи за Винъс Уилямс - в турнира на двойки при жените.

45-годишната любимка на домакините и нейната партньорка - 22-годишната канадка Лейла Фернандес, бивша финалистка в Ню Йорк от 2021 година, получиха "уайлд кард" за жребия, който беше изтеглен във вторник.

Уилямс и Фернандес ще се изправят срещу шестите поставени Людмила Киченок от Украйна и австралийката Елън Перес. Уилямс е опитна в женските двойки - в тандем със сестра й Серина двете спечелиха 14 титли от Шлема заедно, включително две на US Open през 1999 и 2009 г.

Водачки в схемата са Катерина Синякова и Тейлър Таунсенд.