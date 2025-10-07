БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Винченцо Монтела: Очакват ни два ключови мача

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:32 мин.
Спорт
Запази

Селекционерът на турския национален отбор по футбол цели първо класиране на страната за световно първенство от 2002 г. насам.

Винченцо Монтела
Снимка: БТА
Слушай новината

Селекционерът на турския национален отбор по футбол Винченцо Монтела заяви днес, че пред неговите играчи предстоят "два много важни мача и те искат да си гарантират най-малко второто място в група Е". Турция най-напред ще играе с България, а на 14 октомври в Коджаели ще посрещне състава на Грузия.

Монтела говори по време на церемония по удължаване на договора за партньорство между Турската федерация по футбол и Турските авиолинии. Освен Монтела, на събитието присъстваха капитанът на тима Хакан Чалханоглу, президентът на Турската федерация по футбол (ТФФ) Ибрахим Хаджиосманоглу, треньорът и капитанът на женския национален отбор на страната. От страна на компанията подпис си сложи Ахмет Болат, който е шеф на борда.

"Виждам колко важно е това споразумение. Знаем, че Turkish Airlines е най-голямата марка в Турция. Ще направим всичко възможно да стигнем максимално напред, а след световното ни чака и европейско първенство през 2028 година", започна Монтела.

"Това удължаване на договора ни дава увереност и амбиция. Прави ни още по-отговорни. Ще изиграем два ключови мача. Целта ни е да си осигурим минимум второ място, да си го затвърдим. След това ще видим какво можем да направим. Имаме всичко нужно, за да се класираме за световното първенство", обясни италианският треньор на Турция.

Турците ще пристигнат в София в петък и вече е ясно, че няма да тренират на националния стадион "Васил Левски", а са поискали едва 15 минути за опознавателна разходка по терена. Тяхната тренировка в петък ще бъде на базата Хасан Доган в Рава (Истанбул) в 11:00 часа сутринта. Срещата е в събота, 11 октомври, от 21:45 часа. и ще бъде излъчено пряко по БНТ.

"Вярвам, че националният ни отбор ще вземе билет за световното първенство по футбол след 24 години чакане. Искаме да затвърдим тази своя увереност като приключим мачовете с България и Грузия с добри резултати. Имаме пълно доверие в нашия национален отбор. Те ще донесат добри резултати на страната ни. Използвам възможността да пожелая успех на момчетата под ръководството на треньора Монтела в тези две срещи. И дано подписите, които сложихме днес, да са на късмет за първия отбор на нашата страна. Днес отново сме заедно за едно много важно сътрудничество, обхващащо много години. Радваме се, че две от водещите и утвърдени институции на Турция ще продължат да обединяват сили. Работим заедно вече 18 години“, каза президентът на федерацията Хаджиосманоглу.

Полузащитникът на Интер (Милано) и капитан на турския тим Хакан Чалханоглу не говори кой знае колко по темата, но обясни: “Вярвам, че заедно ще се издигнем на още по-големи висоти и мечтая да отидем заедно на световното първенство през 2026-а година. Надявам се, че това споразумение ще бъде от полза и за двете страни“.

След вчерашното встъпително занимание, днес турският национален отбор ще продължи подготовката с работа при закрити врати в 17:00 часа на базата в Рива. Очаква се Монтела да финализира тактическите си планове за мачовете срещу България и Грузия по време на тази тренировка, отбелязва xbodrum.com/haber.

Вече всички футболисти би трябвало да са на разположение и възстановени. В текста се допълва, че в сряда и четвъртък заниманията ще имат повече идеята за подобряване на синхрона и по-малко тактически идеи.

Турция има 3 точки в първите си два мача, колкото и Грузия. Испания е на върха в група "Е" с пълен актив от 6 точки, докато българите са на дъното без актив.

Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Срещата започва в 21:45, а студиото посветено на нея започва в 21:00.
Чете се за: 00:37 мин.
#Световно първенство по футбол 2026 г. #Световни квалификации по футбол в зона Европа #Национален отбор на Турция по футбол #Винченцо Монтела #Български национален отбор по футбол за мъже

