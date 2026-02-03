БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Внимание! Измами в социалните мрежи – използват се лицата на водещи от БНТ

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Запази

Намесват се и имената на известни български изпълнители – Богдана Карадочева, Васил Найданов

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В социалните мрежи продължават да се разпространяват фалшиви видеа, с които, използвайки лицата и гласовете на водещите на "Денят започва", се рекламират различни продукти.

Те са генерирани с изкуствен интелект и изглеждат много истински. Намесват се и имената на известни български изпълнители – Богдана Карадочева, Васил Найданов.

Водещите в предаванията на БНТ не рекламират продукти в ефира на телевизията. Призоваваме зрителите на БНТ да не се подвеждат от подобни материали и да подават сигнал към отговорните институции. С такива проблеми се занимава киберотделът към ГДБОП.

#измами в интернет #водещи на БНТ #киберизмами #васил найденов #Богдана Карадочева #измама

Последвайте ни

ТОП 24

До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
1
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
2
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
Разследват убийство на трима мъже в хижа край прохода "Петрохан"
3
Разследват убийство на трима мъже в хижа край прохода...
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури: Полиция влезе в козметичен салон в Бургас
4
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури: Полиция...
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението му за освобождаването на Брендо
5
Отстраняват временно шефа на затвора в София заради предложението...
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
6
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
4
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
5
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Криминално

Прокуратурата разследва изтичането на видеа от процедури по лазерна епилация в Бургас
Прокуратурата разследва изтичането на видеа от процедури по лазерна епилация в Бургас
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан” Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
Чете се за: 00:57 мин.
Разследват убийство на трима мъже в хижа край прохода "Петрохан" Разследват убийство на трима мъже в хижа край прохода "Петрохан"
7604
Чете се за: 02:30 мин.
Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ) Три тела са открити в хижа в близост до прохода Петрохан (СНИМКИ)
24500
Чете се за: 00:12 мин.
Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури: Полиция влезе в козметичен салон в Бургас Отново изтекли записи на клиенти по време на процедури: Полиция влезе в козметичен салон в Бургас
6705
Чете се за: 01:52 мин.
Въоръжен грабеж е извършен в денонощен магазин в Пловдив Въоръжен грабеж е извършен в денонощен магазин в Пловдив
5174
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ на консултации при президента за нов служебен премиер
ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ на консултации при президента за нов служебен премиер
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан” Разследват от убийство до ритуално самоубийство на трима мъже до хижа “Петрохан”
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Прокуратурата разследва изтичането на видеа от процедури по лазерна епилация в Бургас Прокуратурата разследва изтичането на видеа от процедури по лазерна епилация в Бургас
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи Затопляне с усещане за пролет до края на февруари, снегът постепенно се топи
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Важно за шофьорите: От днес в сила влиза новата еднодневна винетка
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Газа и Иран – на фокус при посещението на Стив Уиткоф в Израел
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Аферата "Епстийн": Бил и Хилари Клинтън ще дадат...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Месец януари през фотообектива на Десислава Кулелиева (СНИМКИ)
Чете се за: 08:35 мин.
Галерия
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ