Военните иззеха намерената граната в мазето на блок в Бургас - била учебна

Специалисти от военноморската база в Атия прибраха ръчната гранатата, която по-рано беше открита в мазето на жилищен блок в Бургас.

Според първоначалния оглед на военните боеприпасът е учебен.

Припомняме, че полицията отцепи района около блок 17 в бургаския ж.к. „Меден рудник“, след като строителен работник, който разчиствал боклуците от общото помещение в избата, заради предстоящо саниране, се натъкнал на ръждясала граната.

Мъжът я взел и отишъл с нея при началника на обекта, за да попита какво да прави с нея.

Той му казал да я остави в тревата пред блока и да се обади на тел. 112.

След подаването на сигнала на място пристигнали екипи на полицията, които отцепили района.

Не се е наложило евакуиране на сградата, тъй като граната вече е била извън нея.