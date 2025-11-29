БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Владимир Зографски записа рекордното в кариерата си...
Чете се за: 01:35 мин.
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по...
Чете се за: 00:55 мин.
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Военният министър за края на войната в Украйна: Не съм оптимист, че това ще стане бързо

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Запази

Планът на Тръмп е сложен в сложна ситуация, каза Атанас Запрянов

военният министър имаме планове закупуването дрон антидрон системи
Слушай новината

"Не съм оптимист, че това ще стане бързо, тъй като има сложен конфликт, в който агресорът има стратегически цели, които държи да постигне, да завоюва територии и да ги анексира, а отбраняващата се жертва иска да съхрани територията си. Украйна търси справедливост и мир и се базира на международното право, а Русия се базира на силата и на резултатите на терен. Много сложно е да се приготви план, който да бъде взаимноприемлив и за двете страни. Планът на Тръмп е сложен в сложна ситуация, администрацията на Тръмп търси прагматизъм и реализъм. И Русия, и Украйна трябва да направят компромиси, за да се стигне до мирно споразумение", заяви в "Говори сега" министърът на отбраната Атанас Запрянов.

"Имаме в нашите планове за превъоръжаване и закупуването на дрон и антидрон системи, като разчитаме в тази задача да се включи и българската отбранителна индустрия", допълни Запрянов.

По думите му има български компании, които произвеждат системи, дронове.

"От самото начало на войната България и черноморските държави, членки на Алианса, сме казвали, че Черно море е опасно и, че тази война няма начин да не засегне сигурността и безопасността на корабоплаването. Надявам се, че няма да има следващи атаки", каза още военният министър.

# Атанас Запрянов #военен министър #дронове #дрон

Последвайте ни

ТОП 24

Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
1
Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
2
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
3
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
"Еърбъс" спира хиляди самолети за неотложна софтуерна промяна
4
"Еърбъс" спира хиляди самолети за неотложна софтуерна...
Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан
5
Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния...
Атанас Атанасов, ПП-ДБ: Този бюджет е брутален и единствената възможност е да бъде оттеглен
6
Атанас Атанасов, ПП-ДБ: Този бюджет е брутален и единствената...

Най-четени

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
2
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
3
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
4
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от Северозападна България?
6
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от...

Още от: Сигурност и правосъдие

Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан
Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан
"Нямам търпение истината да излезе наяве": Варненският кмет е на свобода (ОБЗОР) "Нямам търпение истината да излезе наяве": Варненският кмет е на свобода (ОБЗОР)
Чете се за: 04:00 мин.
Шофьорът на камиона, убил в катастрофата трима души в Пловдив, остава в ареста Шофьорът на камиона, убил в катастрофата трима души в Пловдив, остава в ареста
Чете се за: 02:47 мин.
Апелативният съд във Варна постави под домашен арест надзирател, обвинен за вземане на подкуп Апелативният съд във Варна постави под домашен арест надзирател, обвинен за вземане на подкуп
Чете се за: 01:25 мин.
Решението за освобождаването на Благомир Коцев следва правната логика според адвоката му Решението за освобождаването на Благомир Коцев следва правната логика според адвоката му
Чете се за: 03:17 мин.
Съдът гледа мярката на шофьора, причинил катастрофата с 3 жертви на Околовръстното в Пловдив Съдът гледа мярката на шофьора, причинил катастрофата с 3 жертви на Околовръстното в Пловдив
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Тръмп: Въздушното пространство над Венецуела е затворено
Тръмп: Въздушното пространство над Венецуела е затворено
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Росен Желязков: Кабинетът функционира много добре като единен орган Росен Желязков: Кабинетът функционира много добре като единен орган
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Започна разчистването на щетите след бедствието в Югозапада
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Шофьор с над 2 промила се заби в светофарна уредба в Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по бокс за мъже...
Чете се за: 00:55 мин.
Бокс
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ