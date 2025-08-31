БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 00:45 мин.
Стихията все още не е овладяна напълно

Военнослужещи трети ден участват в гасенето на пожара в НП "Рила"
Слушай новината

Формирование за овладяване и преодоляване на последствията от бедствия, от 3-ти механизиран батальон – Благоевград, от състава на Трето бригадно командване, продължава трети ден дейностите по овладяването на големия горски пожар над село Горно Осеново.

Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната. Пожарът е на територията на Национален парк "Рила".

В помощ на огнеборците и горските служители днес участват 20 военнослужещи под ръководството на старши лейтенант Иван Дуков.

Вчера екипаж от ВВС с хеликоптер "Кугър" излетя от авиобазата в Крумово, за да се включи в гасенето.

#Национален парк "Рила" #Министерство на отбраната #военнослужещи #пожар

