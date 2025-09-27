БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Волейболната треска завладява Бургас — финалът на Световното ще се гледа на голям екран пред Общината

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Идеята е на местната администрация в подкрепа на българския отбор

волейболната треска завладява бургас mdash финалът световното гледа голям екран общината
Бургазлии и гости на града ще имат възможността да гледат Световното първенство по волейбол на голям екран в центъра на града.

Той ще бъде поставен на площад “Атанас Сиреков” пред сградата на Общината. Идеята е на местната администрация в подкрепа на българския отбор, който утре ще се изправи срещу отбора на Италия.

“Уникални български волейболисти! Уникален триумф! Отдавна не бях изпитвал толкова голяма гордост, вълнение и радост! Бургас, да подкрепим нашите момчета от българския национален отбор и да споделим емоцията от финала утре!
Поставяме екран пред общината утре в 12:30ч. А в 13:30ч ще се гмурнем в голямата емоция на финала!
Пълна подкрепа!”, заяви кметът на Община Бургас Димитър Николов в социалните мрежи.

БНТ 1 ще излъчи мача за световната титла, правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport. Мачът се излъчва от БНТ 1 съвместно с МАХ Sport 2.

