Волейболната треска завладява Бургас — финалът на Световното ще се гледа на голям екран пред Общината

Бургазлии и гости на града ще имат възможността да гледат Световното първенство по волейбол на голям екран в центъра на града.

Той ще бъде поставен на площад “Атанас Сиреков” пред сградата на Общината. Идеята е на местната администрация в подкрепа на българския отбор, който утре ще се изправи срещу отбора на Италия.

“Уникални български волейболисти! Уникален триумф! Отдавна не бях изпитвал толкова голяма гордост, вълнение и радост! Бургас, да подкрепим нашите момчета от българския национален отбор и да споделим емоцията от финала утре!

Поставяме екран пред общината утре в 12:30ч. А в 13:30ч ще се гмурнем в голямата емоция на финала!

Пълна подкрепа!”, заяви кметът на Община Бургас Димитър Николов в социалните мрежи.

БНТ 1 ще излъчи мача за световната титла, правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport. Мачът се излъчва от БНТ 1 съвместно с МАХ Sport 2.