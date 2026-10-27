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Волейболният национал Дамян Колев дебютира с победа в Бундеслигата

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Спорт
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Тимът на Лудвигсбург се наложи над Ронетбург с 3:0.

Волейболният национал Дамян Колев дебютира с победа в Бундеслигата
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Националът Дамян Колев дебютира с победа в Бундеслигата. Либерото и тимът на Лудвигсбург се наложиха убедително над Ронетбург с 3:0 (25:16, 25:22, 25:16).

Колев игра цял мач и записа 58 % позитивно и 50 % перфектно посрещане.

Българският национал спечели три поредни шампионски титли с Левски, три пъти триумфира със Суперкупата и веднъж с Купата на България - 7 от 9 възможни трофея. Дамян е и с основна роля при спечелването на историческия златен требъл през сезон 2024/25.

Като част от националния отбор на България той записа името си в историята със сребърните медали от световното първенство през 2025 г.

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#ВК Лудвигсбург #Дамян Колев

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