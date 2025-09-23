Волен Чинков ще ръководи Локомотив Пд - Левски

Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за предстоящия 10-ти кръг в Първа лига. За гостуването на Левски срещу Локомотив Пловдив беше пратен Волен Чинков. Двубоят е на 26 септември, петък, от 20:00 ч.

Любопитен факт от съперничеството между отборите е, че същият двубой на "Лаута" вече е бил ръководен от Чинков. Той свири при 2:2 през лятото на 2023 г, а след въпросната среща от "Герена" имаха претенции за краткото добавено време от само 3 минути. В жалбата си те споделиха и компилация от всичките спирания на играта по време на популярния футболен спор.

Други двама от водещите български рефери също ще бъдат главни съдии за 10-ия кръг.

Съдия №1 Георги Кабаков ще ръководи мача Спартак Варна - Славия, а Драгомир Драганов ще отговаря за двубоя Арда - Ботев Враца. Двете срещи са на 28 септември, неделя, като първата е от 15:00, а втората от 17:30 часа.