ИЗВЕСТИЯ

Чете се за: 04:50 мин.
Волен Чинков ще ръководи Локомотив Пд - Левски

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
"Сините" нямат добър спомен от последната среща между двата отбора, на която Чинков отново беше главен съдия.

волен чинков свири лудогорец черно море
Снимка: startphoto.bg
Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за предстоящия 10-ти кръг в Първа лига. За гостуването на Левски срещу Локомотив Пловдив беше пратен Волен Чинков. Двубоят е на 26 септември, петък, от 20:00 ч.

Любопитен факт от съперничеството между отборите е, че същият двубой на "Лаута" вече е бил ръководен от Чинков. Той свири при 2:2 през лятото на 2023 г, а след въпросната среща от "Герена" имаха претенции за краткото добавено време от само 3 минути. В жалбата си те споделиха и компилация от всичките спирания на играта по време на популярния футболен спор.

Други двама от водещите български рефери също ще бъдат главни съдии за 10-ия кръг.

Съдия №1 Георги Кабаков ще ръководи мача Спартак Варна - Славия, а Драгомир Драганов ще отговаря за двубоя Арда - Ботев Враца. Двете срещи са на 28 септември, неделя, като първата е от 15:00, а втората от 17:30 часа.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Локомотив Пловдив #ПФК Левски София #ПФК Арда Кърджали #ПФК Ботев Враца #ПФК Спартак Варна #ПФК Славия #Волен Чинков #Георги Кабаков #Драгомир Драганов

