Все още се изясняват причините за катастрофата с мигранти във Бургас

Катастрофа с мигранти след гонка екипи на "Гранична полиция" в Бургас. По неофициална информация шестима души са загинали, а трима са ранени.

Инцидентът е станал около 22 часа снощи на околовръстния път в града. По неофициалната информация лек автомобил с румънска регистрация е опитал да избегне полицейска проверка, в последвалото преследване шофьорът е изгубил контрол над автомобила и колата с чужденците е паднала в езерото "Вая".

На мястото незабавно са изпратени екипи на полиция, пожарна и Спешна помощ. Причините за инцидента се изясняват, като вероятната причина за катастрофата е резултат от опит за бягство от органите на реда.