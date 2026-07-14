Все по-горещо време ще бъде в близките дни

Все по-горещо ще бъде в близките дни. Ще има и райони с опасно високи температури.

Най-горещо ще бъде в събота. В неделя ще започне постепенно захлаждане, по-съществено в началото на новата седмица.

Утре максималните температури ще бъдат от 30° в Североизточна България до 37° в Югозападна, в София – около 32°, а по Черноморието – между 26° и 30°.

Ще бъде слънчево, с изолирани следобедни превалявания в източните и планинските райони и слаб до умерен вятър.

И по Черноморието ще бъде слънчево, но около и след обяд по северното крайбрежие е възможно да превали.

Температурата на морската вода е от 22° до 24°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала, с височина на вълните до около 50 сантиметра.

Добри условия за туризъм и разходка в планините. Ветровито ще бъде само по високите и открити части.

И там се очаква слънчево време, в следобедните часове на места с превалявания от дъжд.

Валежи и гръмотевични бури ще има и утре в Унгария, Полша, Австрия и Южна Германия.

Дъждовно ще е времето в северните части на континента. В останалата част от Европа ще бъде слънчево, а в Източна Испания, Франция и Италия ще се задържи горещо.

Горещата вълна вече обхваща и Балканите. Най-високи ще бъдат температурите в Албания, Северна Македония и Гърция.

Ще бъде слънчево, с превалявания в следобедните часове на места в източните и планинските райони.

Много горещо ще бъде и в четвъртък в почти цялата страна, с изключение на Черноморието.

Повишава се опасността от възникване на пожари. Увеличават се териториите с много голям риск, вече има и райони с екстремален риск, при който възникналите пожари са много трудни за овладяване.

След слънчевото начало на деня, следобед се очакват валежи и гръмотевични бури, на повече места в Западна и Централна България.

Има условия и за градушки. В петък и събота ще бъде слънчево, със следобедни превалявания главно в източните и планинските райони.

Валежи и гръмотевична дейност се очакват през нощта срещу неделя в северозападните райони, а в неделя – на много места в страната, по-интензивни в северозападната половина.

Там и температурите ще се понижат, но в източната половина от страната ще духа силен южен вятър и ще остане много горещо.