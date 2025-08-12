БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Втора поредна победа за кадетите на еврошампионата в Северна Македония

от БНТ

Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Баскетболистите на Милен Дудев се наложиха над Норвегия.

националите баскетбол претърпяха второ поражение евробаскет
Слушай новината

Националният отбор на България за кадети до 16 г. записа втора поредна победа на европейското първенство, Дивизия Б, в Северна Македония. В Скопие тимът на Милен Дудев се наложи над Норвегия със 76:65 в последния си мач от група D на турнира. Българите са с баланс от 2-2 и са трети в класирането.

Калоян Марчев приключи със 17 точки и 7 асистенции за България. Кристиян Занов го последва с 15 и 6 борби. Иво Валентинов се разписа с 14 точки и 6 борби. Калоян Колев остави срещу името си 13 точки и 5 борби. Георги Димов се отчете с 10 и 5 асистенции.

За Норвегия Оскар Фалба най-добър с 16 точки.

Кадетите започнаха вихрено и си осигуриха аванс от 22 точки чрез Калоян Колев, Кристиян Занов, Михаил Минчев, Калоян Марчев и Иво Валентинов, за да фиксират 31:15 в края на първата част. През втория период Норвегия намали пасива си до 12 точки, но кош на Георги Димов постави на таблото 41:27 в полза на България на голямата почивка.

След паузата националите до 16 г. отново дръпнаха с 19 точки, но в началото на последната четвърт Норвегия сведе изоставането си до 11 точки за 48:59. Иво Валентинов, Калоян Колев, Калоян Марчев и Георги Димов не позволиха обрат и подпечатаха успеха на България с крайното 76:65.

За националите до 16 г. предстоят мачове за разпределение на местата от 9-то до 16-то на европейското първенство, Дивизия Б. Следващите им съперници ще станат ясни на по-късен етап.

#Европейско първенство по баскетбол за момчета до 16 години в Скопие, Дивизия Б #Български национален отбор по баскетбол за юноши до 16 години

