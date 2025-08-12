Втора поредна победа за кадетите на еврошампионата в Северна Македония

Националният отбор на България за кадети до 16 г. записа втора поредна победа на европейското първенство, Дивизия Б, в Северна Македония. В Скопие тимът на Милен Дудев се наложи над Норвегия със 76:65 в последния си мач от група D на турнира. Българите са с баланс от 2-2 и са трети в класирането.

Калоян Марчев приключи със 17 точки и 7 асистенции за България. Кристиян Занов го последва с 15 и 6 борби. Иво Валентинов се разписа с 14 точки и 6 борби. Калоян Колев остави срещу името си 13 точки и 5 борби. Георги Димов се отчете с 10 и 5 асистенции.

За Норвегия Оскар Фалба най-добър с 16 точки.

Кадетите започнаха вихрено и си осигуриха аванс от 22 точки чрез Калоян Колев, Кристиян Занов, Михаил Минчев, Калоян Марчев и Иво Валентинов, за да фиксират 31:15 в края на първата част. През втория период Норвегия намали пасива си до 12 точки, но кош на Георги Димов постави на таблото 41:27 в полза на България на голямата почивка.

След паузата националите до 16 г. отново дръпнаха с 19 точки, но в началото на последната четвърт Норвегия сведе изоставането си до 11 точки за 48:59. Иво Валентинов, Калоян Колев, Калоян Марчев и Георги Димов не позволиха обрат и подпечатаха успеха на България с крайното 76:65.

За националите до 16 г. предстоят мачове за разпределение на местата от 9-то до 16-то на европейското първенство, Дивизия Б. Следващите им съперници ще станат ясни на по-късен етап.