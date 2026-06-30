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Ямаха се разделя с Фабио Куартараро и Алекс Ринс след края на сезон 2026

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Спорт
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Френският световен шампион и испанският пилот напускат тима в MotoGP след труден период, белязан от липса на конкурентоспособност

Ямаха се разделя с Фабио Куартараро и Алекс Ринс след края на сезон 2026
Снимка: БГНЕС
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Отборът на Ямаха ще се раздели с двамата си титулярни пилоти Фабио Куартараро и Алекс Ринс след края на сезон 2026 в MotoGP. Новината беше официално потвърдена от ръководството на японския производител, с което приключва една успешна ера за френския състезател и едно по-кратко сътрудничество с испанеца.

27-годишният Куартараро се присъедини към Ямаха през 2017 година и се превърна в едно от лицата на отбора. Известен с прозвището „Ел Диабло“, французинът спечели световната титла в кралския клас с екипа на японската марка, като в кариерата си с Ямаха записа 11 победи и общо 32 класирания на подиума.

Алекс Ринс стана част от състава през 2024 година след възстановяване от тежка контузия, получена по време на престоя му в Хонда. Въпреки очакванията, испанецът не успя да помогне на отбора да се върне сред водещите сили в шампионата.

През последните два сезона Ямаха изпитва сериозни затруднения в борбата с конкурентите си. От началото на 2024 година двамата пилоти са донесли само едно класиране на подиума – третото място на Куартараро в Гран при на Испания през миналия сезон.

Настоящата кампания също се оказва разочароваща за японския производител. След първата половина на сезона Ямаха се намира близо до дъното в класирането при конструкторите с едва 64 точки, а нито Куартараро, нито Ринс заемат място сред първите десет в генералното подреждане при пилотите.

Очаква се в следващите месеци Ямаха да обяви кои ще бъдат новите пилоти на отбора за сезон 2027, а бъдещето на Куартараро и Ринс ще бъде сред най-обсъжданите теми на трансферния пазар в MotoGP.

#Алекс Ринс #Фабио Куартараро #Ямаха

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