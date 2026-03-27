Ямайка и Боливия са на крачка от Мондиал 2026 след победи в плейофите

Отборите на Ямайка и Боливия се класираха за финалите на междуконтиненталните плейофи за участие на Световното първенство по футбол през 2026 година.

Ямайка запази надеждите си за първо участие на Мондиал от 1998 година насам, след като се наложи с минималното 1:0 над Нова Каледония в двубой, игран в Гуадалахара. Единственото попадение реализира Бейли Кадамартери още в 18-ата минута, което се оказа достатъчно за успеха.

В решителния мач за място на световните финали ямайците ще се изправят срещу ДР Конго. Победителят от този сблъсък ще попадне в група K на турнира, където вече са отборите на Колумбия, Португалия и Узбекистан.

В другия полуфинал Боливия постигна обрат срещу Суринам за успех с 2:1 в Монтерей. Суринам поведе малко след почивката чрез Лиам ван Гелдерен, но южноамериканците стигнаха до пълен обрат с голове на резервата Моисес Паниагуа в 72-ата минута и Мигел Терсерос от дузпа седем минути по-късно.

Боливийците, които не са играли на световно първенство от 1994 година, ще срещнат Ирак във финалния плейоф. Победителят ще заеме място в група I на Мондиала.

Срещите се играха в Мексико, а двубоят между Боливия и Суринам на стадион "Естадио BBVA“ бе наблюдаван и от президента на ФИФА Джани Инфантино.