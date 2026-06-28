Ян Диоманде е избрал ПСЖ пред Ливърпул

Ливърпул е на път да претърпи сериозен удар на трансферния пазар, след като една от основните цели на клуба за лятото – Ян Диоманде, е избрал да продължи кариерата си в Пари Сен Жермен.

Според информация на журналиста Дейвид Орнстийн, 19-годишният флангови нападател е взел решение да приеме предложението на европейския клубен шампион, въпреки че английският гранд направи сериозен опит да го привлече.

Ливърпул отправи оферта на стойност 100 милиона евро (около 86,6 милиона паунда) към РБ Лайпциг, но германският клуб я отхвърли. Очакваше се мърсисайдци да подобрят предложението си, но междувременно самият футболист е предпочел трансфер на „Парк де Пренс“.

Според Орнстийн младият национал вярва в проекта на ПСЖ и желае да работи под ръководството на Луис Енрике. Освен това той смята, че парижкият клуб му предоставя най-добрата възможност да печели трофеи и в бъдеще да се бори за отличието „Златната топка“.

РБ Лайпциг продължава да настоява за сума от около 130 милиона евро, ако се стигне до продажба още това лято. Германският клуб не се е отказал и от надеждата да задържи Диоманде с нов договор.

След развитието около трансфера Ливърпул вече ще трябва да насочи вниманието си към алтернативни варианти. Сред спряганите имена са Янкуба Минте, Саид Ел Мала, Матиас Фернандес-Пардо, Базумана Туре, Франсиско Консейсао и младият бразилец Раян. Диоманде бе определян като приоритетна цел на английския шампион след раздялата с Мохамед Салах, но изглежда кариерата му ще продължи във френската столица.