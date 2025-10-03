Янаки Милев и испанският му партньор Алваро Буено Хил ще спорят за титлата на тенис турнира в Сарагоса

Янаки Милев се класира за финала на двойки на тенис турнира на клей в Сарагоса (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

Милев и представителят на домакините Алваро Буено Хил, поставени под номер 1, надделяха над испанския дует Томас Абасоло и Оскар Гутиерес с 6:3, 6:3 за малко повече от час. Те наваксаха ранен пробив пасив и реализираха обрат в първия сет, а във втория взеха четири поредни гейма, за да триумфират.

21-годишният българин ще играе на финал на двойки във веригата на Международната федерация ITF за трети път през този сезон след състезанията в Гандия през юли и в Доха през януари.

Той има общо четири титли при дуетите, последната от които в средата на октомври миналата година в тандем със сънародника си Пьотр Нестеров в надпревара от същия ранг в Санта Маргерита Ди Пула (Италия).