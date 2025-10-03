Янаки Милев и испанският му партньор Алваро Буено Хил ще спорят за титлата на тенис турнира в Сарагоса

21-годишният българин ще играе на финал на двойки във веригата на ITF за трети път през този сезон
Янаки Милев се класира за финала на двойки на тенис турнира на клей в Сарагоса (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.
Милев и представителят на домакините Алваро Буено Хил, поставени под номер 1, надделяха над испанския дует Томас Абасоло и Оскар Гутиерес с 6:3, 6:3 за малко повече от час. Те наваксаха ранен пробив пасив и реализираха обрат в първия сет, а във втория взеха четири поредни гейма, за да триумфират.
21-годишният българин ще играе на финал на двойки във веригата на Международната федерация ITF за трети път през този сезон след състезанията в Гандия през юли и в Доха през януари.
Той има общо четири титли при дуетите, последната от които в средата на октомври миналата година в тандем със сънародника си Пьотр Нестеров в надпревара от същия ранг в Санта Маргерита Ди Пула (Италия).