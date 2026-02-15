Янаки Милев остана на крачка от титлата на двойки в Турция

Националът на България за Купа Дейвис Янаки Милев спечели сребърно отличие на двойки на турнира по тенис на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 30 хиляди долара.

Милев и Стефан Попович (Сърбия), поставени под №3 в схемата, загубиха във финалната среща от Феликс Мишкер (Великобритания) и Мартин ван дер Меерсхен (Белгия) с 1:6, 6:2, 8-10 за 68 минути игра.

След колебливо начало българо-сръбският тандем реагира убедително във втория сет и изравни резултата. В решителния шампионски тайбрек Милев и Попович изоставаха в резултата, но успяха да възстановят равенството при 8-8. В заключителните разигравания обаче съперниците им взеха инициативата и затвориха мача след две поредни точки.

За Янаки Милев това е ново финално участие на двойки в турнирите на Международната федерация по тенис (ITF), като до момента българинът има пет титли в кариерата си в тази дисциплина.