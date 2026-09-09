Янев: Аз съм си дал сърцето и душата за този отбор

Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев очаквано остана доволен от спечелването на Суперкупата след победата над Левски с 4:2. Треньорът не коментира решението си от вчера да подаде оставка и не каза дали има шанс да продължи работата си в отбора.

„Поговорихме за важните неща. Ставаше въпрос за характер и от какво сме изградени ние и какво трябва да направим. Видяхте резултата. Показахме на цяла България, че Левски не е това страшилище, което го изкарват и „синият“ балон започва да се пука. ЦСКА играе много добър футбол. Трябва малко повече търпение и да се покаже. Не си избирам дните, в които ще работя. Аз съм си дал сърцето и душата за този отбор. Оставете хората да работят в клуба, за да го изведат до необходимото ниво. Подкрепяйте отбора, ние се нуждаем от подкрепа“, коментира Янев.